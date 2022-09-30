Мужская профессия

Амангельды Алимкулов с детства мечтал стать учителем. Перед его глазами был пример самых достойных педагогов, среди которых – дедушка, ветеран Великой Отечественной войны Алимкул Нусипов, первый учитель Моряк Асылбеков и преподаватель любимой биологии Майгуль Омарова.

В сельской школе имени Мусабека Сенгирбаева в селе Жарлыозек Коксуского района среди других детей он всегда отличался особой любовью к знаниям. Это сразу заметили педагоги, и смышленого, трудолюбивого ученика стали готовить к предметным олимпиадам, приглашать к участию во внеклассных занятиях, давать ему дополнительные уроки.

Амангельды с удовольствием занимался любимой биологией и показывал высокие результаты, занимая призовые места на районном уровне. Уже тогда он знал, что однажды перешагнет порог школы учителем и всегда представлял себя у доски, объясняющим детям свой интересный предмет. Юноша поступил на факультет биологии в Жетысуский государственный университет. А по окончании сразу поехал в аул в рамках программы «С дип­ломом – в село». Он отправил резюме по всем регионам и получил приглашение в Каратальский район. И уже на следующий день с небольшим чемоданчиком в руках стоял у кабинета директора средней школы села Бирлик.

– Конечно, сильно волновался, переживал. Но все прошло прекрасно. Меня сразу приняли в большой и дружный коллектив во главе с директором Асхатом Исабаевым. И вот уже седьмой год я работаю в этой школе, не жалея о своем выборе. Для молодого специалиста очень важно с самого начала попасть в такую атмосферу, где каждый учитель спешит поделиться опытом работы, поддержит в непростой ситуации, – рассказывает Амангельды Жанатулы.

По его словам, старшие коллеги помогали по многим вопросам, направляли, советовали и в обстановке полного взаи­мопонимания у молодого учителя за спиной, что называется, вырастали крылья: хотелось учить, творить, работать с детьми и побеждать.

Начинающего педагога полюбили не только коллеги, но и дети, их родители. Глубокие знания учителя открыли новые возможности перед учениками. Он интересно и самозабвенно проводит уроки биологии, ставит опыты, а лабораторные работы стали самым увлекательным делом в жизни сельских ребят. Скучать никому не приходится.

Амангельды Жанатулы проводит также внеклассные занятия, берется за дополнительные уроки. Он и сам не заметил, как быстро пролетели годы. Казалось, только вчера пришел в пятый класс на свой первый урок, а сегодня на календаре седьмой учебный год. Кстати, он не только преподает уроки, но и активно участвует в жизни школы и родного села. К примеру, ему доверили классное руководство. А это дополнительная работа с родителями, общественностью. Надо успеть и поурочные планы написать, и с учениками провести классный час, и поучаствовать в спортивных состязаниях, и в поход сходить.

А еще он активно участвует в разных конкурсах. В 2018 году в конкурсе «Лучший учитель года» стал обладателем в номинации «Самый креативный молодой учитель» в районе, а в 2019-м занял уже третье призовое место.

Работа в сельской школе накладывает особый отпечаток на педагогов. На него равняются не только дети, но и родители. Они верят, что именно школа даст их детям правильный ориентир в жизни. Молодой учитель старается оправдать такие надежды земляков. Среди его учеников много талантливых и интересных ребят, которым он смог привить любовь к свое­му предмету. Наверное, поэтому многие его выпускники выбирают медицинский вуз, биотехнологию, идут в университеты, чтобы стать учителем. Радует и то, что дети, получая по профильному предмету биология высокие баллы, становятся обладателями государственных грантов.

Несмотря на молодость, Амангельды Алимкулов уже имеет солидный порт­фель достижений. Его ученики Сагдолла Ерсин, Мадина Толеуханкызы, Темирлан Тажидинов неоднократно становились победителями районных олимпиад по био­логии. В 2019 году его ученица ­Аяулым Маратова заняла третье место в районе в Малой академии наук.

Молодой и креативный педагог постоянно занимается самообразованием, отлично владеет английским языком и даже один год, пока позволяло финансирование, учил детей биологии на иностранном языке. Как же любили эти уроки ученики! Как увлеченно они занимались, при этом дети фактически не видели особых барьеров для овладения предметом на английском языке. Но в пос­ледние годы обучение на иностранном сократили, стало меньше часов биологии.

Вот и старается учитель всеми силами дать ученикам не рыбу, а удочку, чтобы они могли заниматься самостоятельно, искать информацию, использовать полученные знания для дальнейшего развития.

– Для меня самое важное – научить детей учиться, ценить свое время и время других людей, раскрыть их научный и творческий потенциал. В первые годы работы учился этому сам: эффективно использовать каждую минуту своего урока, чтобы не только успеть дать детям необходимые знания по программе, но и пищу для размышлений и поиска для будущего урока. Стараюсь воспитать ученика-исследователя, умеющего искать, находить и анализировать нужный материал. А главное, уметь применять эти знания в жизни и для овладения будущей специальности. Разносторонняя и интересная личность всегда будет востребована в обществе и найдет свое дело по душе, – подчеркивает Амангельды Жанатулы.

Кстати, учитель уверен, что выбрал самую настоящую мужскую профессию. Ведь как говорит сам Амангельды, детям требуется и мужское воспитание. Девочки и мальчики должны видеть перед собой пример настоящего мужчины, способного принимать твердое решение, умеющего держать слово и встать на защиту слабого.

– В силу самых разных причин многие дети растут в семьях, где их воспитанием занимаются в основном мамы, бабушки, сестры, а папы постоянно заняты на работе и практически не участвуют в жизни ребенка. Для таких детей учитель-мужчина – непререкаемый авторитет и образец для подражания, – говорит он. – Педагога ценят, уважают, к нему прислушиваются, даже если он молодой. Идешь по улице, и с тобой уважительно здоровается и стар, и млад. В такой ­момент сердце переполняет гордость за свою профессию, хочется работать еще лучше, чтобы завтра гордиться уже своими учениками.