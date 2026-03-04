Это убедительно показал концерт под названием «Творческий дебют», прошедший недавно в столице. На сцене Казахского нацио­нального университета искусств им. К. Байсеитовой свои авторские сочинения широкой публике впервые представили студентки музыкального колледжа – скрипачки Айгерим Аулбек и Диляра Муканова. Концерт стал итогом двухлетней серьезной работы в классе композиции Марианны Останькович, сумевшей сделать так, что учебный процесс перерос в масштабный творческий проект.

Подготовка длилась несколько месяцев, и здесь бесценной оказалась поддержка преподавателей и студентов КазНУИ, участвовавших в концерте. Декан факультета музыковедения и фортепиано КазНУИ Дмитрий Останькович подчеркнул уникальность этого музыкального вечера:

– Женщины-композиторы – довольно редкое явление в нашей реальности, и радует, что такая творческая преемственность есть в Казахстане. Айгерим Аулбек и Диляра Муканова подготовили серьезную яркую программу. На моей памяти такого еще не было. Талантливые ученицы и их педагог, тоже композитор, совершили настоящее чудо.

Забегая вперед, скажем, что после концерта с такой оценкой были согласны все – и слушатели, и участники. Программа музыкального вечера продемонстрировала особенности стиля каждого автора и порадовала жанровым разнообразием – от камерных и вокальных миниатюр до развернутых симфонических полотен. Произведения молодых композиторов демонстрируют уважение к традициям академической школы, внимательное отношение к форме, отличаются образностью и философской направленностью.

Музыкальный вечер открыло произведение «Таң» («Рассвет») из симфонической сюиты Айгерим Аулбек, исполненное симфоническим оркестром колледжа КазНУИ под управлением Ильяса Дуйсена. Легкое лирическое дыхание сочинения, мягкий оркестровый колорит задали тон всему концерту.

Важное место в программе заняла камерная музыка, где каждый инструмент выступал в роли равноправного собеседника, а развитие тем напоминало живой диалог. Так, Айгерим Аулбек представила элегантную и отлично структурированную пьесу «Силуэт» для скрипки, струнного квинтета и фортепиа­но. В инструментальном ансамбле композитор проявила умение выстраивать сложные фактурные связи, создавая выразительные музыкальные образы.

Сочинения Диляры Мукановой отличает особая вдумчивость, философичность. Показательна в этом плане ее «Вечность», написанная для меццо-сопрано и шести музыкантов-исполнителей. Автор размышляет о фундаментальных человеческих ценностях и смысле бытия. Благодаря выразительному вокалу ведущей солистки театра «Астана Опера» заслуженному дея­телю Казахстана Татьяны Вицинской (меццо-сопрано) в ансамбле с Дияром Касеновым и Айгерим Бакыт (скрипка), Дильназ Сабыровой (альт), Адемой Байжумановой (виолончель), Русланом Ишхаметовым (кларнет) и Арсеном Еркином (флейта) глубокие темы произведения обрели уверенную эмоцио­нальную силу.

Не менее яркое впечатление оставил цикл Диляры Мукановой «Пять сюжетов по Мопассану» для флейты и фортепиано. Тонкий психологизм французской прозы нашел отражение в виртуозном диалоге Арсена Еркина (флейта) и Дамели Пак (фортепиано). Партия флейты здесь уподобилась гибкому голосу рассказчика, способному передать тончайшие оттенки иронии и внутреннего драматизма, в то время как фортепиано мастерски выстраивало атмосферный фон каждой миниатюры.

Украсил программу пронизанный светлой грустью, сентиментальный романс для вокального дуэ­та и фортепиано «И я любил» на стихи Евгения Евтушенко. Его исполнили тенор Мухаммад Колдас, пианистка Толганай Айманбетова и флейтистка Нурай Келдибай.

Звучная, распевная песня «Есіл» Айгерим Аулбек создана на стихи известного поэта Габита Малдыбаева. В этих стихах чувствуется дыхание времени, мудрый созерцательный взгляд на мир, и музыкальное решение юного композитора передало и эмоционально дополнило поэтический контекст. Произведение исполнили Нурсултан Абдрахманов (баритон) и Нурай Еркин (фортепиано).

Один из запоминающихся номеров вечера – Фантазия на темы из оперы «Травиата» для скрипки и фортепиано Диляры Мукановой. Композитор бережно сохраняет мелодическую узнаваемость, одновременно придавая знакомым оперным мелодиям новые грани. Диляра – автор фортепианного цикла «Три афоризма» и пьесы «М.Д.М.М. XXIV» для подготовленного фортепиано (размещение металлических предметов на струнах рояля позволяет расширить техники звукоизвлечения, изменить привычный тембр инструмента).

Примером оригинального и смелого прочтения классики стали Вариации для струнного квартета на тему из прелюдии gis-moll Дмитрия Шостаковича. Автор – Айгерим Аулбек. Особое место в программе заняло ее произведение «Ақтау кеші», исполненное Камерным оркестром колледжа КазНУИ под управлением Мәдениет саласының үздігі Габдула Унайбекова. Сочинение было создано для Конкурса композиторов тюркского мира, состоявшегося в прошлом году в Актау. Автор получила III премию в номинации «Камерный оркестр». Обязательным условием конкурса было использование мотивов мангистауских кюев и песен, и Айгерим сумела органично соединить элементы национальной традиции с современным оркестровым языком. Специалисты подчеркивают, что она обладает оркестровым мышлением, уверенно развивается, осваивая­ новые жанры.

Добавим, что Айгерим и Диляра в 2025-м участвовали в Международном конкурсе по теории, истории музыки и композиции им. Ю. Н. Холопова, проходившем в стенах Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.

«Творческий дебют» девушек-композиторов прекрасно дополнила их замечательный педагог. Марианна Останькович представила утонченную, интонационно выверенную пьесу «Қараңғы түнде тау қалғып» из цикла «Родные напевы» для струнного квартета. Айгерим и Диляра исполнили партию скрипок, также в составе квартета были Карина Кузнецова (альт), Адина Оспанова (виолончель).

Завершила музыкальный вечер «Интродукция и рондо» для кларнета и камерного оркестра Айгерим Аулбек. Это сочинение, в котором соединились энергия, ясность музыкальной мысли и ярко выраженный авторский стиль.

Собравшиеся в зале – родные, друзья, преподаватели и учащиеся КазНУИ – от всего сердца поздравляли композиторов-дебютанток и всех участников концерта. К слову, были здесь и отличные ведущие – Данара Кажыкенова и Амир Алимжан, абсолютно «включенные» в процесс, улыбчивые и артистичные.

Несомненно, что подобные проекты формируют полноценную творческую среду: композиторы получают практический опыт взаи­модействия с исполнителями, а музыканты развивают навыки интерпретации современной партитуры. Студенты и преподаватели разных кафедр объединяются, и так учебный процесс выходит за пределы аудитории, становясь живой сценической практикой.

– Музыка не имеет гендерных границ, однако в творчестве молодых композиторов-девушек часто проявляется особая эмоциональная чуткость, психологическая глубина, внимание к нюансам интонации, тембровым оттенкам. Айгерим и Диляра уверенно работают и с крупной формой, и с камерными жанрами, демонстрируя профессиональное владение композиторским ремеслом, – говорит Марианна Останькович. – Лучшие произведения Газизы Жубановой, Актоты Раимкуловой вошли в золотой фонд отечественной музыки. И сегодня меня, как композитора-женщину, особенно радует яркое профессиональное начало моих учениц – Диляры Мукановой и Айгерим Аулбек.

Размышляя о роли композитора в современном мире, Марианна Останькович отметила, что сегодня автор становится универсальной фигурой: он выступает не только создателем музыки, но и организатором проектов, участником культурных инициатив, формирую­щим творческую среду. Однако главная миссия остается неизменной: отражать время через музыку, передавать духовные смыслы и сохранять связь традиций и современности.

Концерт «Творческий дебют» убедительно показал, что новое поколение авторов готово к самостоятельному художественному высказыванию. Для слушателей этот вечер стал встречей с живой интересной музыкой, а для молодых композиторов – важным шагом на пути к большому профессиональному будущему.

…А накануне 8 Марта в КазНУИ состоялся еще один замечательный концерт – «Нәзік саз», представивший музыку, рожденную вдохновением и талантом казахстан­ских женщин-композиторов. Праздничная весенняя программа объединила творческие голоса трех ярких авторов – Марианны Останькович, Ляззат Жумановой и Айсулу Тани. Их произведения – это разные художественные миры, индивидуальные стили и неповторимые интонации. И они наполнены особым женским теплом и духовной силой, энергией и внутренним достоинством, гармонией и красотой.