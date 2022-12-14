МВД: 637 млн тенге выплатили семьям погибших во время январских событий

Законодательство гарантирует выплату компенсации пострадавшим от таких преступлений за счет государственного бюджета.

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Заместитель начальника Следственного департамента МВД РК Нурлан Дюсенбаев рассказал о помощи семьям погибших во время январских беспорядков, сообщает корреспондент Каzpravda.kz.

"Массовые беспорядки повлекли за собой человеческие жертвы среди граждан и сотрудников. Законодательство гарантирует выплату компенсации пострадавшим от таких преступлений за счет государственного бюджета", - отметил Нурлан Дюсенбаев.

Также, по его словам, со стороны государства принято решение произвести гуманитарную выплату семьям погибших, относящихся к уязвимым группам, независимо от результатов расследования.

"Фондом "Казакстан халкына" оказана материальная помощь семьям 91 погибшего в сумме 637 миллионов тенге», - добавил спикер.

Гарантированная материальная помощь также оказана семьям всех погибших сотрудников правоохранительных и специальных органов.