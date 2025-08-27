В школах на изучение ПДД выделяется недостаточно времени. Об этом сообщил председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев на пресс-конференции в СЦК

В этой связи Министерство внутренних дел предлагает ввести в школьную программу уроки по правилам дорожного движения как отдельный обязательный предмет, сообщает Kazpravda.kz

«Такие занятия будут способствовать формированию законопослушного поведения на дорогах, что в дальнейшем положительно скажется на безопасности, когда дети вырастут и сами станут водителями. Одним из самых эффективных инструментов профилактики детского дорожно-транспортного травматизма является организация работы отрядов юных инспекторов движения. Во многих странах мира идея привлечения школьников к вопросам безопасности дорожного движения уже давно является частью системы образования и общественной культуры. », – отметил глава КАП.

По данным МВД, международный опыт показывает, что подобные инициативы снижают риск травматизма на дорогах и формируют чувство гражданской ответственности у подрастающего поколения.