МВД предлагает сделать уроки ПДД обязательным предметом в школах

Образование
3

В школах на изучение ПДД выделяется недостаточно времени. Об этом сообщил председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев на пресс-конференции в СЦК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В этой связи Министерство внутренних дел предлагает ввести в школьную программу уроки по правилам дорожного движения как отдельный обязательный предмет,  сообщает Kazpravda.kz 

«Такие занятия будут способствовать формированию законопослушного поведения на дорогах, что в дальнейшем положительно скажется на безопасности, когда дети вырастут и сами станут водителями. Одним из самых эффективных инструментов профилактики детского дорожно-транспортного травматизма является организация работы отрядов юных инспекторов движения. Во многих странах мира идея привлечения школьников к вопросам безопасности дорожного движения уже давно является частью системы образования и общественной культуры. », – отметил глава КАП. 

По данным МВД, международный опыт показывает, что подобные инициативы снижают риск травматизма на дорогах и формируют чувство гражданской ответственности у подрастающего поколения.

#МВД #школа #ПДД #уроки

