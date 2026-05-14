МВД представило чек-лист по детской безопасности в Казнете

В Министерстве внутренних дел РК представили чек-лист по детской безопасности в интернете, призвав родителей уделять больше внимания цифровой грамотности и защите детей в онлайн-среде, сообщает Kazpravda.kz

Полицейские рекомендуют родителям вместе с ребенком пройти основные цифровые шаги - особенно в момент, когда дети получают первый смартфон или создают первый аккаунт в социальных сетях.

В числе главных рекомендаций - использование функций родительского контроля. Такие программы помогают фильтровать нежелательный контент, ограничивать опасные сайты, контролировать общение и защищать личные данные ребенка.

Также МВД советует соблюдать возрастные ограничения приложений и игр, выбирать контент в соответствии с возрастом ребенка и обязательно настраивать приватность аккаунтов подростков.

Отдельное внимание уделяется экранному времени. Чрезмерное пребывание в интернете может негативно сказаться на здоровье и психоэмоциональном состоянии детей, поэтому важно выстраивать разумный баланс между онлайн и офлайн активностью.

Родителям рекомендуют заранее обсудить с детьми правила общения в сети: не вступать в переписку с незнакомцами, не отправлять личные данные, фотографии, адрес или информацию о семье.

Кроме того, ведомство напоминает о рисках интернет-мошенничества. Дети и подростки могут стать жертвами обмана в онлайн-играх, маркетплейсах и социальных сетях, поэтому взрослым важно контролировать онлайн-покупки и объяснять основы цифровой безопасности.

«Цифровая безопасность – не запреты, а забота, доверие и совместная ответственность родителей и детей», – подчеркнули в министерстве.

Также ранее стало известно, что Евросоюз может уже этим летом ввести ограничения на пользование соцсетями для детей и подростков. О такой возможности заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.