Преступную схему по выписке фиктивных счетов-фактур выявили в ВКО

Закон и Порядок
217
Дана Аменова
специальный корреспондент

Общая сумма обналиченных денег составила 356 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники Департамента АФМ по ВКО пресекли деятельность группы, причастной к выписке фиктивных счетов-фактур от имени ТОО «Усть-Каменогорск Инерт», сообщает Kazpravda.kz

По данным следствия, с июня по сентябрь 2023 года участники преступной схемы, не намереваясь исполнять обязательства по заключенным гражданско-правовым сделкам, систематически выписывали бухгалтерские документы о поставке запасных частей для тяжелой техники. Эти документы позволяли контрагентам незаконно уклоняться от уплаты налогов, включая корпоративный подоходный налог (КПН) и налог на добавленную стоимость (НДС).

В преступную схему также была вовлечена сотрудник Управления госдоходов, которая оказывала содействие в оформлении фиктивных документов, необходимых для беспрепятственного прохождения налогового контроля.

Общая сумма обналиченных денег составила 356 млн тенге. Государству причинен крупный ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму более 91 млн тенге.

«С санкции суда наложен арест на 3 квартиры и автомашину подозреваемых. Уголовное дело направлено в суд», – добавили в АФМ.

Ранее в АФМ завершили расследование в отношении руководства АО «Центр развития трудовых ресурсов» («ЦРТР») и ТОО «Первое кредитное бюро» (ПКБ). Им предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве.

#налоги #коррупция #счет-фактура

