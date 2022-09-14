Фото пресс-службы Президента РК
Президент , Международное сотрудничество , Политика
"Мы будем и впредь решительно поддерживать Казахстан в защите независимости" – Си Цзиньпин

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, находящимся в Казахстане с государственным визитом, сообщает Kazpravda.kz.

В зале для переговоров резиденции "Акорда" главы государств провели встречу в расширенном составе.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Председателя КНР за то, что он принял приглашение и прибыл в Казахстан.

"Это Ваша первая зарубежная поездка после пандемии, поэтому данный визит имеет историческое значение. Считаю его свидетельством высокого уровня взаимного доверия и сотрудничества. Как Вы знаете, я посетил церемонию открытия XXIV зимних Олимпийских игр 5 февраля этого года. Я с теплотой вспоминаю состоявшуюся тогда нашу встречу в Пекине", – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в этом году исполнилось 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем.

"Символично, что Ваш визит совпал с этой юбилейной вехой. За этот краткий период мы установили прочные межгосударственные связи. Искренне благодарю Вас за поддержку экономического развития Казахстана и наших международных инициатив", – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что заявленное в ходе его государственного визита в Пекин в сентябре 2019 года вечное всестороннее стратегическое партнерство вышло на заданную траекторию. Принимаемое сегодня Совместное заявление открывает новое «золотое 30-летие» двусторонних отношений, считает Президент Казахстана. Именно по этой причине он называет крайне важным визит Председателя КНР.

В свою очередь Си Цзиньпин сказал, что он рад вновь посетить Казахстан, и выразил признательность Президенту за приглашение совершить государственный визит и гостеприимство казахстанского народа.

Председатель Китайской Народной Республики высоко оценил уровень казахско-китайских отношений и высказал уверенность в том, что данный визит придаст новый импульс их дальнейшему укреплению. Он подчеркнул, что Китай поддерживает позицию Казахстана по региональным и международным вопросам.

"Без всякого сомнения, под Вашим руководством народ Казахстана достигнет новых успехов в деле государственного строительства и национального возрождения. Еще раз хотел бы Вас заверить, что Правительство Китая уделяет огромное внимание отношениям с Казахстаном. Как бы ни менялась международная конъюнктура, мы будем и впредь решительно поддерживать Казахстан в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности, твердо поддерживать проводимые Вами реформы по обеспечению стабильности и развития, категорически выступать против вмешательства каких-либо сил во внутренние дела Вашей страны. Китай был и остается доверительным другом и надежным партнером Казахстана. С момента установления дипломатических отношений казахско-китайское сотрудничество, достойно пройдя испытания на прочность, постоянно наполняется новым содержанием, развивается по восходящей и дает солидные плоды. Наши страны стали авангардом взаимодействия по целому ряду направлений. Мы одними из первых урегулировали пограничные вопросы, превратив общую границу протяженностью в 1780 километров в узы дружбы между народами. Мы одними из первых начали развивать международное сотрудничество в сфере индустриализации, подав пример взаимодействия в рамках программы "Один пояс – один путь". Мы вывели двусторонние отношения на уровень вечного всестороннего стратегического партнерства, которое не имеет аналогов в китайской дипломатии, добившись их прорывного развития. Сегодня казахско-китайские отношения вышли на новый исторический старт," – сказал Си Цзиньпин.

Стороны обсудили перспективы наращивания сотрудничества в транспортно-логистической и агропромышленной сферах, а также рассмотрели вопрос использования трансграничных водных ресурсов.

Популярное

Все
Указ Президента Республики Казахстан
Жители Темиртау рискуют остаться в холода без отопления
Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Казахстан – Китай: партнерство, нацеленное в будущее
Духовные лидеры должны указывать путь к взаимному доверию, добру и миру
Около 10 млрд тенге задолжали мангистаусцы энергетикам
На вынужденной диете
Хотели как лучше, а стало хуже
Вкусные музыкальные пирожные
Плюс 1 тенге к тарифу
Заслон для монополии власти
Право быть избранным
Молитва во имя мира
14-летний мотоциклист погиб в Жетысуской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 15 сентября
ОПГ торговала несовершеннолетними: озвучены новые подробности громкого дела
Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите ШОС в Самарканде
Инновационный путь Школы 21 века
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Реформатор с большой буквы
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Казахстан с госвизитом посетит Председатель КНР
У пенсионерки обнаружили целый склад боеприпасов в Риддере
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Посла Украины не выдворяли из Казахстана – МИД
Больше женщин предпенсионного возраста смогут трудоустроиться в Казахстане
Участников ОПГ задержали в Нур-Султане
Тору перевели на казахский язык
Предложение о переименовании Нур-Султана внесли в проект Конституционного закона
Душевнобольной мужчина заколол знакомого в Жетысуской области
Иностранный "хакер" обманула десятки казахстанцев
Уникальность визита Председателя КНР отметил МИД РК
10 лет ждали обещанных квартир от "банкирши" жители Алматы
Бесплатно обучаться на курсах сможет каждый трудоспособный казахстанец
ОПГ торговала несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации в трех регионах РК
Новые программы агрострахования стартовали в Казахстане
Компенсация по тенговым депозитам: банки начали принимать заявки
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
Тонкая красная нить инфоцыганства
Какой будет осень-2022 в Казахстане, рассказали синоптики
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Минтруда представило проект Социального кодекса РК
Стали известны подробности двойного убийства в Актау
За сорок лет школа в селе Достык ни разу капитально не ремонтировалась

Читайте также

Президент , Международное сотрудничество , Политика
Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите ШОС в Самаркан…
Президент
Касым-Жомарт Токаев проводил Си Цзиньпина
Международное сотрудничество , Правительство , Экономика
Алан Пию – Алихану Смаилову: "Казахстан может на 100% полаг…
Президент , Международное сотрудничество , Политика
Касым-Жомарт Токаев наградил Си Цзиньпина орденом "Алтын Қы…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]