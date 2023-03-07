"Мы не вправе ждать очередного ЧП" – глава МВД о безопасности в школах

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов на заседании Правительства указал на уязвимые места в школах страны, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Марат Ахметжанов отметил, что совместно с МЧС проводится комплексная проверка организаций образования и, так как 60% всех учреждений составляют школы, начали проверки с них.

«На сегодня большинство школ крупных городов (с населением свыше 80 тыс. человек) оснащены тревожными кнопками, турникетами и видеонаблюдением. В то же время детальное обследование показало, что только 62% видеокамер интегрированы с ЦОУ. В ряде регионов – ситуация еще хуже», - заявил он.

Так, по его словам, в Западно-Казахстанской области на полицию выведены изображения всего 24% школ или 91 из 373, в Алматинской области - только 35% школ или 152 из 425, в Актюбинской области интегрированы 41% или 169 из 404.

«Есть и другая проблема. Она системная. С начала года ряд объектов образования не заключили договора с поставщиками услуг

на обслуживание каналов связи. Процедуры госзакупок «волокитятся». В результате не обеспечивается доступ ЦОУ к их системам видеонаблюдения. Так, в Петропавловске данные договора в 15 школах из 42 были заключены в конце февраля. В их числе и школа №4, где произошло ЧП», - подчеркнул глава МВД.

Он также напомнил, что школы с численностью свыше 700 человек должны привлекать лицензированные охранные структуры, имеющие радиосвязь, служебное оружие и мобильные группы оперативного реагирования.

«Сейчас ими обеспечена охрана 84% таких школ, или 193 из 1416. При этом, в Северо-Казахстанской (42) и Туркестанской (61) областях под лицензированной охраной не находится ни одна школа из подлежащих такой охране. В области Улытау – 9% или 2 из 22, а в Костанайской – 50% или 30 из 59. Нередко охрану учреждений образования обеспечивают не профессиональные специалисты, а проще говоря «вахтеры». Поэтому надеяться на недопущение ими проноса опасных веществ и предметов (ножи, кастеты, колюще-режущее оружие и т. д.) не приходится», - отметил Марат Ахметжанов.

По его словам, проверки объектов образования еще продолжаются.

«Мы не вправе ждать очередного ЧП. Поэтому предлагается установить жесткий контроль за исполнением выработанных решений. Предлагается Министерству просвещения совместно с местными исполнительными органами поручить в краткие сроки завершить работу по оснащению школ системами безопасности и устранению недостатков», - обратился министр к главе Кабмина.

Рекомендуется также предусмотреть проведение учебно-тренировочных занятий по реагированию на кризисные ситуации.

«Зарубежная практика показывает, что нередко агрессоры подвергались травле со стороны сверстников. Необходимо проработать методологию раннего выявления проблемных детей и проведения с ними индивидуальных мероприятий. Полагаем, что указанные меры позволят наладить архитектуру безопасности в организациях образования», - заключил глава МВД.