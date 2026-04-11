Дорога к знаниям открыта!

В селах Жалкамыс и Жибек Жолы Талгарского района распахнули двери две новые школы, построенные в рамках национального проекта «Келешек мектептері». Оба учебных заведения, рассчитанные на 900 мест каждое, оснащены современным оборудованием, STEM-лабораториями, робототехническими кабинетами, инклюзивными центрами, библиотеками, мастерскими, спортивными и актовыми залами, просторными столовыми.
