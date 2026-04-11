Дорога к знаниям открыта!

Образование
3
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

В селах Жалкамыс и Жибек Жолы Талгарского района распахнули двери две новые школы, построенные в рамках национального проекта «Келешек мектептері». Оба учебных заведения, рассчитанные на 900 мест каждое, оснащены современным оборудованием, STEM-лабораториями, робототехническими кабинетами, инклюзивными центрами, библиотеками, мастерскими, спортивными и актовыми залами, просторными столовыми.

фото пресс-службы акимата Алматинской области

Поздравив сельчан с важным событием, заместитель акима области Гани Майлыбаев отметил, что реализация подобных проектов способствует решению приоритетных задач в сфере образования:

– Наше главное богатство – подрастающее поколение. Государство создает все условия для получения детьми качественных знаний, их всестороннего развития. В последнее время образование стало ключевым фактором конкурентоспособности. Как отметил Глава государства, совре­менная школа – важная среда для формирования у учащихся творческих навыков, аналитического мышления. Желаю педагогам успехов в их нелегком труде, а ребятам – учиться только на пятерки, чтобы в будущем стать высококвалифицированными специалистами!

Участники церемоний – представители местных властей и общественности, а также родители школьников – осмотрели учебные классы и мастерские, в которых уже ведутся занятия. Особое внимание уделяется воп­росу практической подготовки подрастающего поколения. Помимо общеобразовательных дисциплин, здесь обучают швейному делу, дизайну, деревообработке, художественной графике.

Сельчане Роза Адилова и Бауыржан­ Баймагулов выразили уверенность, что новые учебные заведения станут местом притяжения ребят. Повсеместное строительство комфортных школ позволит сократить разрыв в качестве знаний между городом и селом.

По словам руководителя управления образования Алматинской области Кайрата Жуманова, в регио­не ведется комплексная работа по решению проблемы трехсменного обучения и дефицита ученических мест. До конца года в рамках проекта «Келешек мектептері» планируется ввести в эксплуатацию 9 школ, а также начать строительство еще 9 учебных заведений. Так что череда школьных новоселий продолжится.

#Образование #школа #Комфортная школа #Келешек мектептері

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]