77 школьников стали призерами международного конкурса научных проектов

К оценке проектов были привлечены ученые и преподаватели ведущих вузов страны

Фото: пресс-служба Минпросвещения

В Астане завершился международный конкурс исследовательских проектов по математике и механике имени У. Жолдасбекова среди учащихся 11 (12) классов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

В традиционном научном соревновании приняли участие 135 молодых исследователей с 99 проектами из всех регионов Казахстана, а также Таиланда и Турции. По итогам конкурса призерами стали 77 школьников.

В церемонии награждения победителей и призеров приняла участие министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание развитию образования и науки. В своих инициативах Президент определяет сферу науки и образования как ключевую опору долгосрочного процветания страны. Одним из исторических событий общественно-политической жизни стало принятие новой Конституции. Этот документ является важным шагом на пути обновления Казахстана. В новой Конституции развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций признано стратегическим направлением государственной политики. Это создает прочную правовую основу для получения качественного образования и занятия наукой молодым поколением», – сказала министр, обращаясь к участникам.

К оценке проектов были привлечены ученые и преподаватели ведущих вузов страны. Защита работ прошла в открытом выставочном формате в соответствии с международными стандартами по направлениям математика, прикладная математика, механика и математические методы в экономике.

Работы оценивались по актуальности научной темы, методологической точности, качеству анализа, интерпретации результатов, практической значимости и новизне решений, а также по уровню презентации проекта.

По итогам конкурса дипломами I степени и золотыми медалями награждены 15 победителей, дипломами II степени и серебряными медалями отмечены 23 участника, дипломами III степени и бронзовыми медалями награждены 39 школьников. Еще 20 участников получили грамоты.

Кроме того, победителям вручены два образовательных гранта Казахского национального исследовательского технического университета имени Каныша Сатпаева.