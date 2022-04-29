Предпринимателей в Казахстане избавят от излишней опеки государства

В Казахстане предпринимателей избавят от излишней опеки государства. Об этом сообщил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на ХХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Мы сделаем ставку на бизнес и созидательную активность граждан, мы избавим предпринимателей от излишней опеки государства. Мерилом успехов граждан будет добросовестный труд, открытая конкуренция без коррупции и фаворитизма. Обеспечим свободу предпринимательства, создав благоприятный инвестклимат", – заявил Токаев.

По словам Президента РК, в Казахстане сформируют национальную буржуазию, прочно стоящую на своих ногах.

"Напоминаю, сказанное мною в Послании 2019 года, а я сказал следующее: любое незаконное воспрепятствование бизнесу должно рассматриваться как государственное преступление. Контролирующие органы должны сосредоточиться на раскрытии и пресечении реальных преступлений, в том числе экономических, затрагивающих интересы граждан – мошенничество, финансовые пирамиды, хищения бюджета", – продолжил Глава Государства.

Касым-Жомарт Токаев также отметил, что никакого давления на ответственный честный бизнес не может быть. Если это будет иметь место на незаконных основаниях, контролирующие органы и те лица, которые представляют правоохранительные органы, будут строго наказываться.