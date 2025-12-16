Новое этнокультурное объединение азербайджанцев было создано всего несколько месяцев назад – в августе 2025 года, но уже проявило себя в ряде культурных и образовательных проектов, привнесло свой вклад в укрепление общест­венного согласия.

На торжественном мероприятии, посвященном итогам года и 30-летию Ассамблеи народа Казахстана, представителям филиала РОО «Ассоциация азербайджанцев» в городе Сатпае­ве вручили благодарственные письма КГУ «Қоғамдық келісім» области Улытау.

Инициаторами создания филиала РОО в городе горняков выступили сами представители диаспоры.

– Мы живем в Казахстане, растим здесь детей, – говорит руководитель филиала, предприниматель Рафиг Иманов. – Нас часто приглашали на праздничные торжества, которые проводили представители украинской, русской, татаро-башкирской общин. Решение стать частью этого уникального сообщества и жить как одна семья назрело давно – и вот теперь стало реальностью.

В Жезказгане и Сатпаеве проживает около двух тысяч азербайджанцев, и каждый из них понимает важную миссию АНК – укрепление межнационального единства и согласия.

– Все этносы живут и трудятся во имя блага и процветания нашего общего дома – Республики Казахстан, – подчеркнул Рафиг Иманов.

Задача нового этнокультурного объединения – сохранять и популяризировать язык, культуру и обычаи азербайджанского народа. В сотрудничестве с другими ЭКО РОО «Ассоциация азербайджанцев» стремится к расширению межэтнического диалога, укреплению дружбы и взаимопонимания между представителями разных этносов.

– Общая цель всех казахстанцев – быть единой семьей, – отмечает представитель филиала РОО «Ассоциация азербайджанцев» области Улытау Магамед Гараев. – 2025-й был объявлен Годом рабочих профессий. Я 21 год тружусь в ремонт­но-механическом специа­лизированном управлении ТОО «Корпорация Казахмыс». Все хотят быть счастливыми, жить в мире и достатке. Эти желания легко осуществимы, когда строишь добрые отношения, делаешь свою работу с ответствен­ностью и усердием. У нас прекрасные отношения в трудовом коллективе. Благодаря коллегам я выучил казахский язык. Мы сами закладываем фундамент дружбы и единства. Быть частью АНК для нас – значит внес­ти свой вклад в общее созидательное дело.