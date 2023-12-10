Алматинский вайб: чем удивила премьера мюзикла «Джулия» в Астане

Премьера нашумевшего мюзикла недавно с большим успехом прошла в Алматы, поэтому столичные меломаны заранее раскупили билеты на предстоящие показы.

Музыкальный спектакль по мотивам композиций группы A’Studio назван «Джулия» в честь одноименного хита, ставшего визитной карточкой алматинского коллектива, который завоевал широкую популярность более 30 лет назад на всем постсоветском пространстве. Романтическая комедия легко и непринужденно повествует о том, что настоящая любовь и дружба могут быть сильнее времени, несмотря на общественные стереотипы.

Действие мюзикла разворачивается на фоне знаковых мест Алматы. По замыслу режиссера Василия Бархатова, каждая сцена постепенно переходит в песни и передает эмоциональное состояние персонажей.

По сюжету экс-участники популярной группы Apple Pie спустя 20 лет волею судьбы вновь пересекаются. Бывшие возлюбленные Джулия и Тимур, которых сыграли Маргарита Опря и Рустем Нуржигит, расстались на долгие годы из-за ревности и взаимных обид. Однако судьба предоставила им новый шанс встретиться на родине и начать все с чистого листа.

Загадочная девчонка из далеких дней ныне предстала в образе утонченной и стильной женщины, проживающей в США.

Параллельно непросто складывается общение главных героев с повзрослевшими детьми. Сын Джулии Даник и дочь Тимура Сабина в интерпретации Эльдара Омарова и Дильбары Аубакировой пытаются устраивать личную жизнь, порой совершая ошибки. Не обошлось здесь и без классического любовного треугольника, где навязчивому жениху «ботанику» Олжасу в исполнении Ильяса Омарова в борьбе за внимание Сабины противостоит ловелас Даник.

Переплетение судеб взрослых родителей и детей можно назвать удачным приемом, который часто используется в разных постановках. О том, как пробуждаются светлые чувства, артисты поют в композициях «Любовь-река», «Отпусти», «Гавань моей любви», «Сезон дождей», «Улетаю» и «Хамелеоны», По мере трансформации образов показаны сомнения главных героев в правильности выбора.

Запутанная история со смертельной болезнью Тимура накаляет градус напряжения до предела. Балагур и весельчак Чина в интерпретации Батыржана Тазабекова запомнился всем как главный зачинщик непредвиденных и курьезных ситуаций. Он заставил меломанов улыбнуться, напевая лирическую мелодию «Кот на крыше».

В зажигательных массовых номерах «Ночь-подруга», «Стоп, ночь» и «Дискотека» впечатляет не только хореография, но и быстрая смена декораций. Большой LED экран, зрелищные видеопроекции, имитация эффекта дождя, желтый чемодан также становятся неотъемлемой частью представления. А красная машина, лихо разъезжающая по сцене, добавила постановке эпатажности.

Артисты исполняют хиты легендарной группы вживую на казахском и русском языках. Под знакомые мелодии и ритмы подпевал весь зал. Музыканты играют на гитарах, ударных и клавишных инструментах. Причем любимые многими поколениями казахстанцев песни приобрели новое звучание на государственном языке.

«Идея проекта возникла в 2017 году. Тогда мы задумались о постановке мюзикла, но поняли, что пока нет тех подходящих обстоятельств. Во-первых, здесь нет никакой специальной школы, где готовят артистов мюзикла как в Америке, Европе, поэтому решили ненадолго все отложить. В принципе, длительное время, вплоть до самой премьеры в Алматы, мы готовились, изучали жанр, ездили на различные зарубежные постановки. В общем, это оказалось довольно непросто. Тем не менее, нас вдохновляло огромное желание создать мюзикл бродвейского масштаба, который будет идти на постоянной основе, как это происходит в западных театрах», — пояснил музыкальный продюсер, основатель группы A’Studio Байгали Серкебаев.

По его словам, ребята сдружились и стали одной большой семьей. Они даже немного расстроились, когда у них наступили каникулы после окончания алматинских показов. Начиная с прошлого года, два состава отыграли почти 80 спектаклей в Алматы. Также он добавил, что многие поклонники группы с нетерпением ждали, когда творческая команда приедет в Астану.

Генеральный продюсер мюзикла Кайрат Кульбаев также подчеркнул, что A’Studio-узнаваемый бренд, который уже в течение 36 лет несет знамя качественной популярной музыки.

После окончания премьерного показа солисты принимали поздравления за кулисами.

«Все артисты прошли кастинг на равных условиях. Думаю, что для каждого из нас это было неожиданностью. Мюзикл «Джулия» - новая ступень в развитии музыкального искусства Казахстана. Я хорошо знаком с творчеством группы A’Studio, в 1988 году впервые услышал песню «Джулия». Чуть позже стал студентом консерватории, и все больше начал интересоваться творчеством, посещал концерты, музыкальные вечера. В 2000 году познакомился с Батырханом Шукеновым. Мы работали вместе в студии, он выпустил альбом на казахском языке. Мне даже посчастливилось принять участие в записи некоторых песен», — прокомментировал исполнитель роли Тимура, певец Рустем Нуржигит.

Стоит отметить, что гастроли мюзикла «Джулия» в Астане состоялись при поддержке общенациональной сети автозаправочных комплексов Qazaq Oil. По мнению генерального директора компании Тулемиса Шотанова группа A’Studio – предмет национальной гордости. Разные поколения граждан выросли на песнях легендарного коллектива. Мюзикл тесно связан с историей написания их главного хита «Джулия», поэтому ни один казахстанец не останется равнодушным к жемчужинам современной отечественной культуры.

«Мы позиционируем себя не только как компанию, которая занимается реализацией нефтепродуктов и товаров народного потребления, а как определенное явление в частном корпоративном секторе. Поддержка таких проектов способствуют тому, что Qazaq Oil будет восприниматься гражданами как наглядный пример того, что бизнес может успешно коллаборироваться с социальными инициативами в нашей стране. К слову, летом с большим успехом прошел конкурс «Азия дауысы», были и другие значимые проекты. По мере сил планируем и дальше развиваться в данном направлении. Самое главное, что сегодня отечественный бизнес осознает свою миссию не просто в качестве генерации прибыли, но и продвигает важные культурные мероприятия», — заключил Тулемис Шотанов.

Напомним, премьерные показы мюзикла «Джулия» продлятся до 21 декабря.