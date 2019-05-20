Опрос был организован менеджерами проектного офиса «Қостанай – адалдық алаңы», который начал свою работу в конце 2018 года. Он работает главным образом в рамках мер по искоренению бытовой коррупции. Чтобы выявить коррупционные схемы, действующие в учреждениях высшего образования, провели анонимное анкетирование. В нем приняли участие 1 200 студентов вузов. Как отметили в проектном офисе, одной из главных задач были определение уровня чистоты рядов профессорско-преподавательского состава, а также выявление коррупционных точек. Своих целей менеджеры «Қостанай – адалдық алаңы» достигли. Студенты не только назвали суммы запрашиваемых взяток, но и назвали несколько имен преподавателей, которые требовали с них деньги за оценки.

Анализ анкет показал, что больше половины опрошенных студентов оценивают уровень коррумпированности вузов как высокий и средний. Молодые люди отмечают, что чаще всего с коррупцией они сталкиваются при сдаче экзаменов. Также деньги могут помочь с получением гранта, защите дипломной работы, а также защите диссертаций и научных работ.

– Отвечая на вопрос о причинах возникновения коррупции в системе высшего образования, студенты разошлись во мнениях, – отметил руководитель управления профилактики коррупции департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции по Костанайской области Рустем Болат. – 22% опрошенных сетуют на безнаказанность, еще 13% считают, что причина – в отсутствии четких норм и правил, а также сложившейся системе отношений в университетах и институтах. 20% студентов сос­лались на отсутствие надлежащего контроля со стороны руководства вуза.

Нет единого мнения и о том, почему преподаватели берут взятки. Примерно равное количество студентов (чуть больше четверти всех опрошенных) назвали главными низкие зарплаты и желание наживы. При этом лично с попытками вымогательства столкнулись около 40% опрошенных. Были названы даже конкретные суммы взяток. Они колеблются от 5 до 200 тыс. тенге.

– Безусловно, результаты соц­опроса не могут иметь правовые последствия, но их итоги – это повод лишний раз задуматься профессорско-преподавательскому составу и руководству вуза, – отметил Рустем Болат. – В подобной среде в студентах воспитываются потенциальные коррупционеры: сегодня они заплатили за оценку, завтра – за диплом, устройство на работу, повышение по карьере и так далее. В конечном итоге все это приводит к негативным последствиям.

В рамках опроса студенты назвали несколько мер, которые, по их мнению, позволят снизить уровень коррупции в вузах. Среди них – введение мер ответственности/наказания, а также коррупционного рейтинга в вузах. Эти предложения поддержали 90% опрошенных студентов.

В проектном офисе отметили, что аналогичные анкетирования будут проводиться постоянно, в том числе в период сессии и экзаменов. Ожидается, что их результаты станут индикатором привлекательности вузов.