На 15 лет осудили убийцу сотрудницы акимата Актюбинской области

Судебная коллегия по уголовным делам Актюбинского областного суда в апелляционном порядке пересмотрела приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам по делу об убийстве сотрудницы областного акимата, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ» .

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47-летняя главный специалист управления культуры в феврале этого года ушла на работу и не вернулась. Ее тело через 2 дня нашли в салоне автомобиля.

Полиции по видеокамерам удалось установить машину, в которую села женщина, и выйти на след подозреваемого 29-летнего мужчины.

Согласно обвинению, убийца нанес жертве 35 ножевых ранений, а затем положил тело в багажник такси, где оно пролежало несколько дней.

В июне 2023 года суд первой инстанции назначил подсудимому 11 лет лишения свободы. Действия мужчины были переквалифицированы с пункта 5 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса (убийство с особой жестокостью) на часть 1 статьи 99 (убийство). Суд не усмотрел направленность умысла подозреваемого на убийство с особой жестокостью.

Затем родственники потерпевшей подали на апелляцию.

Изучив собранные по делу доказательства, судебная коллегия пришла к выводу, что действия подсудимого подлежат переквалификации на убийство с особой жестокостью (пункт 5 части 2 уголовной статьи 99).

Коллегия установила, что осужденный нанес еще живой жертве 35 ножевых ранений в жизненно важные органы, что указывает на наличие в его действиях признака совершения убийства с особой жестокостью.

Таким образом, судебная коллегия отменила приговор суда первой инстанции и вынесла новый обвинительный приговор. Мужчина был признан виновным в убийстве с особой жестокостью и получил 15 лет лишения свободы.

С осужденного в пользу представителя потерпевшей взыскали моральный вред в 8 млн тенге.

Апелляционный приговор вступил в законную силу.