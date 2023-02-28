Труп в багажнике авто: погибшей оказалась сотрудница акимата Актюбинской области

В городе Актобе расследуют жуткое убийство 47-летней сотрудницы областного акимата, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КТК .

Фото: пресс-служба ДП ВКО

В прошлый четверг главный специалист управления культуры пошла на работу. Но так и не появилась ни там, ни дома. Спустя сутки родные объявили ее в розыск. А на следующий день труп женщины нашли в багажнике автомобиля.

«Задержан 29-летний подозреваемый, у которого в салоне автомашины обнаружен труп пропавшей женщины с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. Начато досудебное расследование по уголовной статье «Убийство», – прокомментировал руководитель пресс-службы Департамента полиции Актюбинской области Ерболат Саркулов.

По словам коллег, женщину изуродовали до неузнаваемости.

В интересах следствия полиция никаких подробностей не разглашает. Но известно, что на след задержанного вышли благодаря уличным камерам, которые зафиксировали, в какую машину погибшая села по дороге на работу.

У актюбинки остались 2 несовершеннолетних дочери 16 и 17 лет. Обе студентки.

В областной акимат женщина перевелась сравнительно недавно, переехав из села Бадамша, где тоже трудилась на госслужбе.

«Она была очень ответственным, пунктуальным сотрудником. Тяжелая утрата. Вчера с коллективом ходили выразить соболезнования дочерям. О том, что произошло, узнали после того, как в субботу родные позвонили и сообщили, что она не вернулась с работы», – говорит руководитель отдела управления культуры, архивов и документации акимата Актюбинской области Турсынгуль Бисаутова.