Пропавшую в Актюбинской области женщину нашли мертвой в салоне авто

Происшествия
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47-летняя женщина ушла на работу и не вернулась. 

Фото: Polisia.kz

Сотрудники полиции в ходе оперативно-следственных мероприятий 25 февраля задержали 29-летнего подозреваемого в убийстве женщины, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

В салоне его автомашины нашли труп пропавшей женщины с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений.

Начато досудебное расследование по ст. 99 УК РК "Убийство". 

Обстоятельства преступления выясняются. Подозреваемый водворен в ИВС.

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