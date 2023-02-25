Пропавшую в Актюбинской области женщину нашли мертвой в салоне авто

47-летняя женщина ушла на работу и не вернулась.

Фото: Polisia.kz

Сотрудники полиции в ходе оперативно-следственных мероприятий 25 февраля задержали 29-летнего подозреваемого в убийстве женщины, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В салоне его автомашины нашли труп пропавшей женщины с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений.

Начато досудебное расследование по ст. 99 УК РК "Убийство".

Обстоятельства преступления выясняются. Подозреваемый водворен в ИВС.