Общество На борьбу с паводком в регионах РК брошены дополнительные силы Ксения Воронина

Два вертолета Ми-26 "Казавиаспас" доставили дополнительные силы и средства в помощь спасателям Карагандинской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на управление государственного языка и информации КЧС МВД РК.



В частности, для борьбы с паводками из Алматы прибыли 19 спасателей, доставлены два аварийно-спасательных автомобиля, плавсредства, мотопомпы и снаряжение Республиканского оперативного-спасательного отряда КЧС.



Для принятия превентивных мер и своевременного реагирования на развитие паводковой ситуации приказом министра внутренних дел на территории Карагандинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областей вводится группировка сил Комитета по ЧС МВД РК общей численностью 1 473 человек, 205 единиц техники, 53 единиц плавсредств.



В целом в проблемные области перебрасываются спасательные, водно-спасательные отряды, подразделения служб пожаротушения, Национальной гвардии, медицины катастроф из Алматы, Астаны, Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской и Павлодарской областей.



В задачи спасателей входят также вопросы обучения и инструктажа населения, оказание помощи гражданам по всему спектру чрезвычайного реагирования.

