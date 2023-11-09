На десять тысяч новых граждан прирастет население Казахстана только за счет специальной программы «Аңсаған сәби»

К появлению Муслима в семье уже подрастал старший сын, он родился на втором году замужества Сандугаш. За этим пос­ледовали патологические беременности, лечение, два года наблюдений и неутешительный вывод врачей: самостоятельное зачатие невозможно.

– Мы посоветовались с мужем и решили, что будем использовать любой шанс. Так я попала в клинику ЭКО, совершенно уверенная, что все получится, наша мечта иметь большую семью исполнится, – рассказывает Сандугаш.

Уже в клиническом центре репродуктологии Persona женщина узнала о возможностях новой специальной программы «Аңсаған сәби», главную из которых – медпомощь по искусственному оплодотворению – можно получить по системе обязательного медицинского страхования, то есть бесплатно. После необходимого обследования в клинике пациентке подтвердили диагноз «женское бесплодие», но и порадовали: по всем медпоказаниям она подходит для участия в «Аңсаған сәби».

По своей медицинской специальности Сандугаш хорошо понимала, в чем особенности процедуры ЭКО и подготовки к ней, знала, что она непростая, порой изнурительная и не всегда успешная.

– Но я готова была к любым трудностям, и все, что от меня требовалось, делала от души, – вспоминает женщина. – И вообще, мне кажется, в этом деле многое зависит от настроя – психологического, эмоционального. Я не думала о плохом и была абсолютно уверена, что результат будет.

Счастье из пробирки

Правда, первая имплантация эмбриона для пациентки все-таки закончилась неудачей, долгожданная беременность наступила со второй попытки. Технология ЭКО позволяет определить пол будущего ребенка еще до подсадки готовой яйцеклетки и выбрать его по своим предпочтениям, но родители Муслима не стали делать анализ – это не тот вопрос, который волновал пару.

Мальчик «из пробирки» родился у них абсолютно здоровым и растет, как все его сверстники, подвижным, веселым и любознательным. Но на этом счастливые события в семье Турысбековых не закончились. Уже на следующий год у них случилось пополнение. Третьего ребенка – красавицу Дару, которой в конце ноября исполнится год – супруги зачали естественным путем! И такое медицинское чудо, оказывается, довольно распространенное явление в практике ЭКО. Повышение фертильности после вспомогательных репродуктивных технологий научно доказано – около трети женщин имеют шанс самостоятельно забеременеть после попыток искусственного оплодотворения.

Так что «Аңсаған сәби», можно сказать, дважды осчастливила Турысбековых. Сандугаш теперь охотно рассказывает своим знакомым, как стала мамой во второй раз, и советует всем, у кого ожидание чуда рождения малыша затягивается, обращаться к репродуктологам. Женщина отмечает, что многие до сих пор мало знают о возможностях этого направления медицины в нашей стране, а они достаточно высокие.

Предубеждения, которые соп­ровождали в обществе развитие современных репродуктивных технологий, давно в прошлом. О детях, рожденных путем искусственного зачатия, уже не говорят как о феномене, отвергающем «сакральные законы». Наоборот, ЭКО помогает исправить случайные «ошибки» природы и вернуть право на материнство тем, кому оно по какой-либо причине становится недоступным.

Учитывая, как много сегодня семей нуждается в такого рода помощи и как быстро растет их число, эта область медицины становится все более востребованной и все чаще признается гуманистической.

Родные семьи Турысбековых без сомнений и долгих раздумий поддержали их намерение воспользоваться ЭКО. И о своем «необычном» происхождении Муслим обязательно узнает от родителей, они уже решили без утайки все рассказать мальчику, как только подобные темы начнут его волновать. Сандугаш специально выпросила у медиков пробирку, где он провел первые пять суток своей жизни. Теперь это семейная реликвия.

Кстати, из трех эмбрионов, которые были подготовлены для подсадки женщине, один сохранился, и, очень может быть, когда-нибудь настанет его час. «На все воля Бога», – заключает Сандугаш.

Шанс на успех

Специальная программа «Аңсаған сәби» была запущена по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева в 2021 году. Она предусматривает ежегодное выделение 7 000 квот на процедуру экстракорпорального оплодотворения, что в семь раз увеличило долю бюджетной поддержки репродуктивной медицины. Финансированием прог­раммы занимается НАО «Фонд социального медицинского страхования». К участию в ней допус­каются граждане Казахстана, имеющие медицинские показания к проведению процедур ЭКО.

О результатах «Аңсаған сәби» рассказал доктор медицинских наук, профессор, академик НАН РК, президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины, директор Международного клинического центра репродуктологии Persona Вячеслав Локшин.

– Это было давней мечтой и наших клиник, и пациентов, потому что количество финансируемых государством квот всегда оставалось недостаточным, – говорит Вячеслав Нотанович. – В 2019 году от имени нашего профессионального сообщества мы обращались в Министерство здравоохранения и Администрацию Президента, указывая на то, что ситуация требует внимания. И вот уже в 2021 году заработала очень нужная программа «Аңсаған сәби».

Трехлетний период действия спецпроекта завершается, итоговые его результаты станут известны не ранее конца следующего года. Но из того, что получено к настоящему времени, уже можно делать выводы о его успехах.

К сегодняшнему дню по прог­рамме «Аңсаған сәби» в стране родились около 3 800 детей. По итогу 2022 года (через 9 месяцев после процедуры) ожидается рождение еще 2 тыс. малышей. В целом в результате завершения 21 тыс. программ ЭКО за три года население страны увеличится примерно на 10 тыс. новых граж­дан.

На уровне Европы

Репродуктивная медицина родилась буквально на глазах современного поколения и сделала в своем развитии гигантские шаги. Государственная поддержка этого направления в Казахстане придала ему дополнительное ускорение.

Если в 2021 году ожидание очереди на процедуру ЭКО в казахстанских клиниках занимало от четырех до пяти лет, то с «Аңсаған сәби» оно сократилось до года, в некоторых регионах очереди вообще нет. В том же 2021-м нуждающимся по всей республике было доступно не более тысячи бесплатных программ искусственного оплодотворения. В пос­леднее время ежегодно рождается около 5 тыс. казахстанских детей «из пробирки», в том числе по «Аңсаған сәби» 3,5 тыс..

Увеличение объема медпомощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий напрямую отражается на ее качестве и эффективности: бюджетные вливания стимулируют развитие научного знания, специалисты получают новый профессиональный опыт.

– Мы имеем результативность программ ЭКО на уровне ведущих европейских стран, – утверждает Вячеслав Локшин. – Казахстанские клиники используют такое же современное оборудование, те же эффективные лекарственные препараты, в них работают хорошо подготовленные специалисты. Скажу больше: по эффективности мы опережаем, например, Италию и Швейцарию, поскольку там действует больше ограничений.

Доктор признается, что не так давно завидовал своим коллегам из Евросоюза, где поддержка программ ЭКО за счет страховых фондов и государства доходила до 45–50%, сегодня в нашей стране больше половины объема такой медицинской помощи обеспечивается бюджетом. Мало того, Казахстан может похвастаться цивилизованным законодательством в области репродуктивного здоровья, прозрачностью процессов в этой сфере и тем, что по своим условиям «Аңсаған сәби» в чем-то более доступна.

– В стране действует 27 современных лабораторий ЭКО, из них 18 участвуют в реализации госзаказа, – сообщает Вячеслав Нотанович. – В прошлом году проводился технический аудит клиник, и мы видим, что они на очень достойном уровне. В нашей сфере занято более 150 репродуктологов, около 90 эмбриологов, у нас постоянно проходит обучение специалистов для соседних государств.

Разве что об одном обстоятельстве в работе «Аңсаған сәби» врач говорит как о проблеме. Это неравный доступ к ее возможнос­тям жителей страны. Центры ЭКО, обеспечивающие госзаказ, действуют в Астане, Алматы, Актобе, Атырау, Караганде, Таразе, Шымкенте. Жителям отдаленных и особенно сельских территорий, прежде чем попасть на прием к врачу-репродуктологу, приходится потратиться на дорогу и съемное жилье. Не все семьи могут себе это позволить.

В таких случаях, равно как при оказании любой другой высокотехнологичной помощи, можно рассчитывать на материальную поддержку из местных ресурсов. Но пока еще мало кто знает, что за помощью следует обращаться в местные структуры здравоохранения и акиматы.