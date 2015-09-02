На этапе всеобъемлющего стратегического партнерства

фото Сергея БОНДАРЕНКО, Болатбека ОТАРБАЕВА

Нынешняя встреча лидеров Казахстана и Китая на высшем уровне за этот год уже третья по счету. До визита Главы государства в КНР Нурсултан Назарбаев и Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры в Уфе на полях проходивших там саммитов БРИКС и ШОС. А еще ранее в Астане с официальным визитом побывал Председатель КНР, ставший первым руководителем иностранного государства, посетившим Казахстан после прошедших в стране президентских выборов.Собственно говоря, такая высокая интенсивность контактов между главами двух государств стала не то чтобы привычной, но не вызывающей особого удивления. С учетом всеобъемлющего стратегического партнерства, сложившегося между Казахстаном и Китаем, вполне закономерно, что лидеры стран внимательно следят за реализацией ранее достигнутых договоренностей и прилагают усилия для дальнейшего углубления и укрепления сотрудничества к обоюдной выгоде сторон. Кстати говоря, под интенсивностью следует понимать не только частоту встреч и переговоров Нурсултана Назарбаева и Си Цзиньпина, но и их исключительную насыщенность. Так и на этот раз начавшийся 30 августа государственный визит Президента Казахстана в Пекин включает в себя многочисленные контакты с представителями политических и деловых кругов КНР. А 3 сентября Глава государства примет участие в торжественном параде, посвященном 70-летию Победы китайского народа в войне сопротивления японским захватчикам.Официальное приветствие Президента Казахстана состоялось на следующий день после прибытия в Пекин, в последний день календарного лета – 31 августа. Совместное участие в этой церемонии для Нурсултана Назарбаева и Си Цзиньпина дело знакомое. Рукопожатия, гимны двух стран, артиллерийский салют, парадный марш представителей трех видов войск КНР и барабанного расчета и поставившие радостную и звонкую точку в церемонии школьники, встречавшие Президента с цветами и флажками Казахстана и Китая. Демонстрируемое церемониалом уважение – это не просто строго установленный протокол, а еще один показатель взаимоотношений.Следующим пунктом программы визита Нурсултана Назарбаева стала его встреча с Си Цзиньпином, которая прошла в расширенном составе.В ходе переговоров обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества практически по всем сферам взаимодействия – торгово-экономической, инвестиционной, кредитно-финансовой и культурно-гуманитарной. Также лидеры двух стран сверили позиции по основным вопросам международной повестки дня.Президент Казахстана поблагодарил Председателя КНР за теплый прием, отметив, что в течение более 20 лет отношения между нашими странами развиваются по пути неуклонного роста.– Сегодня этому способствуют договоренности, достигнутые в ходе Вашего официального визита в Казахстан в мае текущего года, – сказал Нурсултан Назарбаев.Кроме того, Глава государства поздравил китайский народ с 70-летием Победы в войне сопротивления японским милитаристам и с победой заявки Пекина на проведение зимней Олимпиады в 2022 году.– Пекин станет единственным в мире городом, где прошли и летние, и зимние Олимпийские игры, – отметил Президент.Приветствуя Нурсултана Назарбаева, Си Цзиньпин также отметил, что стратегическое партнерство между Казахстаном и Китаем непрерывно укрепляется.– Сегодня мы с Президентом Казахстана подпишем Совместную декларацию о новом этапе отношений всестороннего стратегического партнерства. Этот документ подведет итог нашему многолетнему плодотворному взаимодействию и станет программой сотрудничества в будущем, – сказал Си Цзиньпин.В ходе переговоров китайская сторона приветствовала вступление Казахстана во Всемирную торговую организацию, отметив значимость этого события для интенсификации двусторонних отношений. Стороны также договорились укреплять сотрудничество в области развития «зеленых» технологий на основе потенциала выставки ЭКСПО-2017 в Астане. Главами государств была выражена готовность усилить взаимодействие в области атомной энергетики в связи с созданием на территории Казахстана Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ.В завершении были обсуждены перспективы дальнейшего торгово-экономического сотрудничества в условиях волатильности международных валютных рынков.По итогам переговоров Нурсултан Назарбаев и Си Цзиньпин подписали Совместную декларацию глав государств РК и КНР о новом этапе отношений всестороннего стратегического партнерства.Кроме того, на уровне правительств и конкретных компаний были подписаны еще 10 соглашений и других официальных бумаг, нацеленных на развитие двустороннего взаимодействия по широкому спектру вопросов. Так, в числе завизированных в рамках государственного визита Нурсултана Назарбаева в КНР документов – рамочное Соглашение между Правительством РК и Правительством КНР об укреплении сотрудничества в области индустриализации и инвестиций. Также между правительствами двух стран заключено соглашение о культурно-гуманитарном сотрудничестве.Был подписан Протокол об обмене ратификационными грамотами по Договору между РК и КНР о передаче осужденных лиц от 22 февраля 2011 года.АО «НУХ «Байтерек» и «СИТИК Групп» заключили Соглашение по совместному участию в Kazakhstan Infrastructure Fund. Были подписаны рамочное Соглашение о займе между ТОО «Масальский горно-обогатительный комбинат» и Китайским банком экспорта-импорта и рамочное Соглашение между корпорацией «Eurasian Resources Group» и Государственным банком развития Китая.Меморандум о взаимопонимании и взаимодействии по созданию специального инвестиционного фонда для проектов индустриально-инновационного сотрудничества заключили АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST» и фонд «Шелковый путь». Между АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» и Китайским бюро международного туризма подписан меморандум о сотрудничестве.Еще два документа были подписаны с китайской стороной АО «Астана LRT»: с Государственным банком развития Китая – соглашение о займе и с консорциумом компаний КНР - EPC-контракт.Второй рабочий день государственного визита Нурсултана Назарбаева в Китай также включал в себя встречи с бизнесменами и государственными деятелями станы. Кроме того, Президент провел брифинг для освещающих его пребывание в Пекине казахстанских средств массовой информации. В первую очередь, конечно же, были затронуты темы, касающиеся казахстанско-китайских отношений.– Сегодня, когда мировая экономика испытывает кризис, значительно сузились инвестиционные возможности мировых финансовых институтов. В данной ситуации взаимодействие с Китаем служит нам хорошим подспорьем для преодоления этого непростого этапа, – сказал Глава государства.Нурсултан Назарбаев рассказал о двусторонних соглашениях, заключенных в рамках встречи с Председателем КНР Си Цзиньпином. В частности, наиболее крупные проекты предусматривают увеличение производства на Павлодарском алюминиевом заводе, строительство завода по выпуску нефтегазового оборудования в Мангистауской области. В целом в ходе состоявшихся встреч были обсуждены вопросы практически по всем направлениям взаимодействия, которые есть у двух стран, достигнут ряд важных договоренностей. Так что, по мнению Президента, уже можно говорить о том, что государственный визит в КНР получился успешным.Касаясь других аспектов визита, Глава государства подчеркнул, что именно в Китае была поставлена точка во Второй мировой войне.В рамках брифинга были подняты и другие темы, затрагивающие актуальные события в Казахстане. Например, День знаний и открытие очередной сессии Парламента.Президент впервые за многие годы не сам открывал очередную сессию работы законодательного органа страны, но свои пожелания казахстанским депутатам Глава государства передал.Поздравления и пожелания успехов Нурсултан Назарбаев передал из Пекина и тем, кто в первый день осени начинает новый учебный год – школьникам, студентам и их родителям. «Я знаю, что казахстанские родители ничего не жалеют для образования детей и правильно делают», – отметил Президент.Глава государства напомнил, что 1 сентября 2015 года по всему Казахстану открыли свои двери около 7,5 тыс. школ, в которых будут учиться 2,6 млн детей.– Интересный факт, что в этом году будет 300 тысяч первоклассников – это впервые в нашей стране, чтобы такое количество детей в один год пошли в первый класс, – сказал Президент. – Все эти годы мы интенсивно строили школы, открывали детские сады, потому что в наших детях – наше будущее. Те, кто сегодня пошел в первый класс, в 2050 году будут работать во всех отраслях экономики Казахстана. И от того, как мы их воспитаем, какое образование дадим, будет все зависеть.Президент также рассказал, что приготовил для первоклассников подарок – каждый из трех сотен тысяч малышей получит книгу о Казахстане с личным поздравлением от Елбасы.О продолжении визита читайте в следующем номере «КП»