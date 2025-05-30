На финансовом рынке – перемены

Парламент
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Сенаторы на пленарном заседании под председательством спикера Маулена Ашимбаева предложили новые меры по борьбе с мошенничеством и закредитованностью

фото пресс-службы Сената Парламента РК

Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации» предусматривает прив­лечение инвестиций на финансовый рынок за счет упрощения требований к иностранным банкам и фондам, а также усиление защиты потребителей финансовых услуг через строгий контроль за соблюдением законности.

– Рассмотренный закон разработан с целью реализации поручений Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Он содержит пакет поправок, направленных на комплексное совершенствование правового регулирования финансового сектора страны, повышение конкуренции в банковской сфере, а также развитие рынков ценных бумаг и страхования. При этом оптимизированы разрешительные требования для привлечения в страну иностранных банков. Также предусмотрены нормы для обеспечения защиты прав потребителей и усиления противодействия мошенничеству. В ходе рассмотрения закона сенаторы внесли в него ряд предложений, которые призваны усилить защиту прав граждан, – отметил, комментируя поправки, спикер Сената Маулен Ашимбаев.

Концептуально сенаторы закон поддержали, но предложили внести в него ряд поправок. Так, усиливая защиту военнослужащих от закредитован­ности, Сенат ввел запрет банкам и микрофинансовым организациям выдавать кредиты военнослужащим срочной службы, если в их кредитном отчете указано, что они проходят службу.

– Будет налажен автоматический обмен информацией между Мин­обороны и кредитными бюро для реализации этого запрета, – пояснил механизм депутат Сергей Карплюк.

Более эффективной сенаторы хотят видеть борьбу с телефонным мошенничеством, а потому операторов связи обяжут создать внутренние антифрод-системы и блокировать мошеннические звонки. Так, введено обязательное взаи­модействие операторов с Антифрод-центром Нацбанка, в случае выявления мошенничества номера абонентов будут оперативно блокироваться.

Повышается введенными нормами Сената прозрачность банковских операций. В частности, установлены четкие сроки информирования клиентов и уполномоченных органов о неправомерном доступе к банковской тайне и тайне предоставления микрокредита. Банки и микрофинансовые организации должны сообщать об инцидентах в течение одного дня и полностью устранить последствия не позднее десяти рабочих дней.

Коснулись поправки и деятельности коллекторов. Так, сенаторскими поправками установлено четкое время взаимодействия коллекторов с должниками: только с 8.00 до 21.00 в будние дни, без исключений.

Либерализируются требования для иностранных банков. Теперь минимально необходимый кредитный рейтинг может иметь не только сам иностранный банк, но и его материнская компания. Но у сенаторов относительно этого положения возникли вопросы.

– Участие иностранных банков в кредитовании АПК ограничено. После принятия закона будут ли иностранные банки заинтересованы в финансировании сельскохозяйственного сектора? И рассматривается ли возможность привлечения данных банков к реализации крупных экспортных проектов в сфере переработки сельхозпродукции, направленных на увеличение добавленной стоимости и выхода на международные рынки? – поинтересовалась депутат Ольга Булавкина.

Заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Олжас Кизатов считает, что вхождение новых банков на финансовый рынок Казахстана окажет на него положительное влияние. К слову, в стране уже функционируют 10 банков с иностранным участием. Доля кредитов, выданных реальному сектору (в том чис­ле субъектам МСБ, АПК этими банками), составляет порядка 65%.

– Оставшиеся банки активно кредитуют реальный сектор экономики, в том числе АПК. Поэтому мы считаем, что вхождение новых иностранных банков положительно скажется на расширении кредитования реального сектора экономики, – отметил замглавы АРРФР.

Маулен Ашимбаев, комментируя норму, подчеркнул, что приход высоконадежных иностранных банков повысит конкуренцию и будет способствовать снижению ставок по кредитам. Это не значит, что отечественные банки слабые, но…

– Мы видим, что отечественный банковский сектор высококонцентрированный, и вот эта его высокая концентрация, то есть доминирование нескольких банков, говорит о том, что банковская система потеряла свою гибкость и недостаточно динамично развивается. Поэтому приход новых игроков – иностранных банков – будет стимулировать конкуренцию, подстегивать наши банки развиваться, становиться гибче, снижать процентные ставки, предлагать лучшие условия населению. И это должно дать импульс развитию нашего банковского сектора, – отметил спикер и подчеркнул, что уполномоченные органы должны проводить работу над тем, чтобы новые банки активно финансировали реальный сектор экономики страны, в котором они осуществляют свою деятельность и извлекают прибыль.

С предложенными сенаторами поправками закон возвращен в Мажилис.

#Сенат #заседание

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