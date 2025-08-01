Сегодня началась работа Республиканской комиссии по присуждению государственных образовательных грантов. Список обладателей грантов будет объявлен до 10 августа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В состав комиссии входят депутаты Парламента РК, представители государственных органов, профсоюзов сферы образования, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», ассоциации высших учебных заведений и общественных организаций.

После этого, согласно баллам, набранным абитуриентами во время прохождения ЕНТ, на конкурсной основе будут присуждаться образовательные гранты.

Всего для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов было подано около 113 тысяч заявлений. Наиболее востребованными направлениями среди абитуриентов являются «Педагогические науки», «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли» и «Информационно-коммуникационные технологии».

Самый большой конкурс на одно грантовое место ожидается среди будущих переводчиков, учителей, психологов, дизайнеров и юристов.

Итоги конкурса грантов будут опубликованы до 10 августа на официальном сайте и в социальных сетях Министерства науки и высшего образования РК, а также Национального центра тестирования. Зачисление в вузы завершится до 25 августа.