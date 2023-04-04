На одного из руководителей полиции в Актобе завели уголовное дело

Одного из руководителей отдела полиции города Актобе подозревают в коррупции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

«Сотрудники управления собственной безопасности Департамента полиции Актюбинской области по подозрению в совершении коррупционного правонарушения начали досудебное расследование уголовного дела в отношении одного из руководителей отдела полиции №3 города Актобе», – сообщили в полиции.

Иная информация в рамках расследования уголовного дела согласно статье 201 УПК РК разглашению не подлежит.

«Информацию о правонарушениях со стороны сотрудников полиции можно сообщить по телефону доверия: 8 (7132) 52-16-91. Анонимность гарантируется», – обратились к жителям области в ДП.