Совместная борьба с контрафактом

Столица
Насихат Оркушпаева
.

Вопросы противодействия незаконному обороту нелегальной продукции и защиты прав интеллектуальной собственности обсудили участники XIV Международного форума «Антиконтрафакт-2026», главная тема которого – «Цифровая экономика без контрафакта: доверие и проз­рачность». Встреча была организована в рамках Евразийского экономического форума.

фото с сайта gov.kz

– Контрафакт сегодня – не локальная проблема отдельных предприятий-правообладателей, а серьезный вызов для государства, экономики, бизнеса и общества в целом. Особую обеспокоенность вызывает то, что подделывают не только одежду, аксессуары, электронику. В зону риска все чаще попадают товары, напрямую связанные со здоровьем, безопасностью человека, лекарственные препараты, детские товары, продукты питания, автозапчасти. Борьба с контрафактом – не просто охрана товарных знаков и авторских прав, но и защита жизни, здоровья и благополучия граждан, – обратился к участникам форума помощник Президента РК по правовым вопросам Ержан Жиенбаев.

По озвученной на пленарном заседании информации, в 2025 году глобальный объем оборота контрафактной продукции оценивается примерно в 467 млрд долларов, что составляет приблизительно 2,3% от мирового импорта. В странах Евразийского экономического союза только в 2024 году выявлено более 6,6 млн единиц контрафакт­ной продукции, что на 14% больше, чем годом ранее.

– В своем Послании Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что широкое внедрение искусственного интеллекта и массовая цифровизация должны стать ключевым компонентом нашего стратегического курса. Это направление в полной мере применимо к сфере интеллектуальной собственности, где цифровые технологии требуют как адаптации правового регулирования, так и модернизации правоохранительных механизмов. Данным вопросам в нашей стране уделяется приоритетное внимание. Учитывая, что меняется и характер нарушений, и подделка все чаще перемещается в цифровую среду, где используются онлайн-платформы, автоматизированные каналы распространения и новые технологические решения, необходимы обновления правоохранительных подходов и разработка адекватных средств реагирования, – сказал министр юстиции Ерлан Сарсембаев.

Он также подчеркнул, что в новой Конституции Казахстана впервые закреплено положение о том, что интеллектуальная собственность охраняется законом.

В рамках форума прошли пленарные сессии по цифровизации сферы интеллектуальной собственности, маркировке товаров в странах ЕАЭС, защите потребителей в интернет-торговле, техническому регулированию и применению искусственного интеллекта.

#форум #международный форум #Антиконтрафакт 2026

