На побережье Каспия горит камыш

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Тушение осложняется труднодоступной болотистой местностью, передает Kazpravda.kz

Фото: ДЧС Атырауской области

Продолжаются работы пот тушению природного пожара вдоль побережья Каспийского моря на территории Курмангазинского лесничества в Атырауской области.

«На труднодоступной болотистой местности происходит тление камыша на площади 148 га. Тушение осложняется труднодоступной болотистой местностью. Общая площадь пожара составляет 2500 га, из них силами ДЧС потушено 277 га, самоликвидировано 2075 га. Угрозы населенным пунктам нет», - сообщили в МЧС РК.

В ликвидации задействованы силы и средства ДЧС, лесного хозяйства, 56 человек, 9 мотопомп, 11 моторных лодок.

#Атырауская область #Каспий #камыш #горение

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