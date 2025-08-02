На постоянном парламентском контроле

Депутаты в регионах
1
Ольга Орлова

Тема повышения качества жизни по-прежнему остается основной в ходе встреч сенаторов со своими избирателями

фото пресс-службы Сената

Сенатор Сагындык Лукпанов посетил Атырауский нефтеперерабатывающий завод, где ознакомился с текущей деятельностью предприятия, а также провел встречу с руководством и специалистами завода. Основное внимание в ходе визита было уделено вопросам модернизации производственных мощнос­тей, обеспечения промышленной и экологической безопасности, а также повышения энергоэффективности. Сенатор отметил, что нефтеперерабатывающая отрасль играет стратегическую роль в экономике страны, а вопросы ее устойчивого и экологически безопасного развития требуют системного подхода и поддержки со стороны государства.

В рамках встречи была представлена информация о реализации проекта Tazalyq, направленного на улучшение экологической обстановки в регионе. В частности, завершена реконструкция механических очистных сооружений, что позволило значительно повысить качество очистки сточных вод. С 2024 года предприя­тием повторно использовано уже более 423 тыс. кубометров очищенных сточных вод, что позволило сократить объем сбросов загрязняющих веществ и снизить нагрузку на окружающую среду.

– Поддержка экологических инициатив и модернизация производственной инфраструктуры – важный вклад в устойчивое развитие региона. Такие проекты, как Tazalyq, демонстрируют, что промышленность может и должна развиваться в гармонии с природой, – отметил Сагындык Лукпанов.

По итогам визита сенатор подчеркнул ключевую роль внедрения современных технологий в развитие нефтеперерабатывающей отрасли. Он также отметил важность системного диалога между бизнесом, государством и обществом по вопросам экологической безопасности, технологической модернизации и повышения уровня социальной ответственности.

С реализацией программы реновации в столичном районе «Байқоңыр» ознакомился сенатор Андрей Лукин. Он посетил столичный район «Байқоңыр», где встретился с руководством и местными жителями, а также ознакомился с ходом реализации программы реновации.

Сенатор осмотрел объекты, включенные в программу сноса и обновления жилого фонда, встретился с жителями домов, подлежащих расселению. Основное внимание было уделено воп­росам компенсации за изымаемое жилье, а также соблюдению прав граждан при переселении.

Андрей Лукин также провел встречу с руководством ГКП на праве хозяйственного ведения «Городская недвижимость» акима­та города Астаны, в ходе которой были обсуждены организационные и правовые аспекты проведения сноса, обеспечение прозрачности процедур и механизмов компенсации.

– Вопросы реновации требуют четкого соблюдения прав жителей. Люди должны быть уверены, что с ними поступят справедливо, что их мнения – услышаны, а компенсации – адекватны. Только так можно сохранить доверие и обеспечить устойчивое развитие городской среды, – отметил Анд­рей Лукин.

Сенатор подчеркнул, что работа в рамках реализации программы реновации в районе «Байқоңыр» будет находиться на постоянном парламентском контроле.

#депутаты #регионы #Сенат

Популярное

Все
В Астану привезли копию Туринской плащаницы
Казахстан и Кыргызстан нацелены на укрепление союзнических отношений
«Астана» встретится с «Лозанной»
Мировая премьера казахской тазы пройдет в Финляндии
«Довольный слон» на пользу детям
За ночные прогулки детей накажут родителей
Подсолнухи умеют улыбаться!
В Северо-Казахстанской облас­ти ужесточают ответственность бизнеса за нарушение прав пот­ребителей
Днем с огнем
Флирт века
Экомарафон в Темиртау
Указ Президента Республики Казахстан о присвоении звания
Репродуктивное здоровье формируется с детства
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
Скрытый патруль против лихачей
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Новый формат срочной военной службы SARBAZ+ запускают в Казахстане
Сносят ветхие и восстанавливают старые дома
Огромная очередь выстроилась в Берлине за Лабубу
«Он сам — музыка»: Димаш спел без оркестра и покорил зал акапелла
Нацбанк начал валютные интервенции
Бронзовое трио из Казахстана
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Победителей ждут гранты
В Минтранспорта прокомментировали приостановку рейсов Lufthansa в Казахстан
Четыре медали принесли казахстанцы с самой престижной биологической олимпиады мира
Принимаются активные меры по созданию рабочих мест
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
В турецкой провинции Ширнак зафиксирована рекордная жара
Магистральный газопровод в области Жетісу сдадут в сентябре
Урожайность обеспечат рукотворные дожди
Предприниматели в Шымкенте завышали цены на мясо
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Лесной пожар бушует в пригороде Стамбула
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Назначен директор новой Службы КНБ
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Завод по переработке природного урана запущен в Сузаке
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело

Читайте также

Системный подход
Алатау – город будущего
Комфортная и безопасная среда
Решать проблемы сообща

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]