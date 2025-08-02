Сенатор Сагындык Лукпанов посетил Атырауский нефтеперерабатывающий завод, где ознакомился с текущей деятельностью предприятия, а также провел встречу с руководством и специалистами завода. Основное внимание в ходе визита было уделено вопросам модернизации производственных мощнос­тей, обеспечения промышленной и экологической безопасности, а также повышения энергоэффективности. Сенатор отметил, что нефтеперерабатывающая отрасль играет стратегическую роль в экономике страны, а вопросы ее устойчивого и экологически безопасного развития требуют системного подхода и поддержки со стороны государства.

В рамках встречи была представлена информация о реализации проекта Tazalyq, направленного на улучшение экологической обстановки в регионе. В частности, завершена реконструкция механических очистных сооружений, что позволило значительно повысить качество очистки сточных вод. С 2024 года предприя­тием повторно использовано уже более 423 тыс. кубометров очищенных сточных вод, что позволило сократить объем сбросов загрязняющих веществ и снизить нагрузку на окружающую среду.

– Поддержка экологических инициатив и модернизация производственной инфраструктуры – важный вклад в устойчивое развитие региона. Такие проекты, как Tazalyq, демонстрируют, что промышленность может и должна развиваться в гармонии с природой, – отметил Сагындык Лукпанов.

По итогам визита сенатор подчеркнул ключевую роль внедрения современных технологий в развитие нефтеперерабатывающей отрасли. Он также отметил важность системного диалога между бизнесом, государством и обществом по вопросам экологической безопасности, технологической модернизации и повышения уровня социальной ответственности.

С реализацией программы реновации в столичном районе «Байқоңыр» ознакомился сенатор Андрей Лукин. Он посетил столичный район «Байқоңыр», где встретился с руководством и местными жителями, а также ознакомился с ходом реализации программы реновации.

Сенатор осмотрел объекты, включенные в программу сноса и обновления жилого фонда, встретился с жителями домов, подлежащих расселению. Основное внимание было уделено воп­росам компенсации за изымаемое жилье, а также соблюдению прав граждан при переселении.

Андрей Лукин также провел встречу с руководством ГКП на праве хозяйственного ведения «Городская недвижимость» акима­та города Астаны, в ходе которой были обсуждены организационные и правовые аспекты проведения сноса, обеспечение прозрачности процедур и механизмов компенсации.

– Вопросы реновации требуют четкого соблюдения прав жителей. Люди должны быть уверены, что с ними поступят справедливо, что их мнения – услышаны, а компенсации – адекватны. Только так можно сохранить доверие и обеспечить устойчивое развитие городской среды, – отметил Анд­рей Лукин.

Сенатор подчеркнул, что работа в рамках реализации программы реновации в районе «Байқоңыр» будет находиться на постоянном парламентском контроле.