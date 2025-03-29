На обсуждение депутатов в первом чтении вносятся законодательные поправки по вопросам совершенствования системы государственной поддержки инновационной деятельности.

Законопроект разработан Правительством в целях улучшения условий инновационной деятельности посредством создания единого инновационного кластера и расширения поддержки его участников. Предлагается объединение кластерного фонда «Парк инновационных технологий» и международного технопарка «Астана Хаб» и формирование единого правового поля для его участников. Предусматривается также обеспечение конкурсного отбора и оценки эффективности при софинансировании венчурных фондов. Кроме того, предлагается обеспечение прозрачности процедур предоставления государственной поддержки инновационной деятельности посредством «Единого окна» национальной инновационной системы.

В первом чтении палате предстоит также обсудить законодательные поправки по вопросам охранной деятельности. Законопроект инициирован мажилисменами в целях совершенство­вания вопросов государственного контроля за субъектами, оказывающими охранные услуги и использующими при осуществлении своей деятельности служебное оружие.