На повестке дня – поддержка инноваций Статьи 29 марта 2025 г. 6:00 2 Роза Рахметуллаева Бюро Мажилиса под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова сформировало проект повестки предстоящего пленарного заседания. Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов На обсуждение депутатов в первом чтении вносятся законодательные поправки по вопросам совершенствования системы государственной поддержки инновационной деятельности. Законопроект разработан Правительством в целях улучшения условий инновационной деятельности посредством создания единого инновационного кластера и расширения поддержки его участников. Предлагается объединение кластерного фонда «Парк инновационных технологий» и международного технопарка «Астана Хаб» и формирование единого правового поля для его участников. Предусматривается также обеспечение конкурсного отбора и оценки эффективности при софинансировании венчурных фондов. Кроме того, предлагается обеспечение прозрачности процедур предоставления государственной поддержки инновационной деятельности посредством «Единого окна» национальной инновационной системы. В первом чтении палате предстоит также обсудить законодательные поправки по вопросам охранной деятельности. Законопроект инициирован мажилисменами в целях совершенствования вопросов государственного контроля за субъектами, оказывающими охранные услуги и использующими при осуществлении своей деятельности служебное оружие. #мажилис #заседание #повестка