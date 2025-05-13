На повестке также и сопутст­вующий ему Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам аквакультуры, агропромышленного комплекса, электроэнергетики и перерас­пределения функций отдельных центральных государственных органов». В соответствии с нормами документа вносятся изменения и дополнения в Земельный, Лесной, Предпринимательский и Экологический кодексы, а также в ряд законов Республики Казахстан.

Депутаты также обсудили темы предстоящих в течение недели заседаний комитетов, в том числе по вопросам деятельности Судебной администрации, внедрения и применения технологий искусственного интеллекта правоохранительной и судебной деятельности, а также обеспечения противопожарной безопасности на промышленных предприятиях и развития государственно-частного парт­нерства.