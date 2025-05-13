На повестке – закон об аквакультуре
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Аяжан Газиз
На бюро под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева депутаты определили повестку заседания палаты, запланированного на 15 мая. На предстоящем в четверг заседании палаты депутаты рассмотрят Закон «Об аквакультуре», направленный на устойчивое развитие аквакультуры путем создания новых и расширения действующих производств, увеличения объемов выращивания конкурентоспособных объектов и безопасности объектов аквакультуры для жизни и здоровья человека и окружающей среды.