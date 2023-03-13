На «прицеле» у любознательных

Статьи
1591
Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

В Риддере школьников учат наблюдению за птицами.

Проект, предложенный турис­тическим информационным ресурсом, был поддержан Западно-Алтайским заповедником. Здешние горы и тайга – одно из лучших мест для бердвотчинга. Только здесь можно увидеть рябчика, бекаса, кукшу, серого снегиря, соловья-красношейку, горного и лесного дупеля. Всего мир птиц заповедника насчитывает 162 вида!

Как объяснили защитники природы, любительская орнитология – та сфера, где пользу науке могут принести даже подростки. На Западе сведения, собранные скаутами, помогают пополнить картину миграции птиц, дают отгадки на вопросы о местах и сроках гнездования, кормовых пристрастиях и так далее. В США бердвотчинг вообще вырос в своего рода спорт: группы соревнуются, кто накопит больше фотокадров с видами птиц, кто запишет самую разнообразную коллекцию с щебетом.

– Мы приводим в пример Чарль­за Дарвина, который был настолько увлечен наблюдения­ми за птицами, что искренне не­доумевал, почему не все джентльмены – орнитологи, – рассказали в отделе науки, мониторинга, экологического просвещения и туризма. – Для начала дети открывают мир пернатых прямо у себя под окнами. Синицы, воробьи, щеглы, чижи круглый год живут в Риддере. Стоит выйти в школьный двор или парк, набраться чуть-чуть терпения – и открывается много удивительного.

На весну и лето в природо­охранном учреждении запланировали походы в предгорья Западного Алтая, тем более что далеко ехать не надо. Некоторые районы Риддера, например, Алтайский ботанический сад, буквально сливаются с местной таежной природой. Все, что нужно взять с собой, –это бинокль, камеру для фото- или видеоохоты, блокнот для записей.

Весну считают лучшим перио­дом, чтобы вести наблюдения – птахи поют-заливаются, у них становится ярче оперение. Зимой они менее активные, зато, пока нет листвы, их легко разглядывать. Как заверили научные сотрудники, дети уже через несколько месяцев начинают отлично разбираться в разно­образии пернатых. Возможно, со временем для кого-то это хобби станет профессией.

– Проект знакомства школьников с бердвотчингом замечательный, – заключили в заповеднике. – Чем больше дети узнают о птицах, тем бережнее будут относиться к ним. Кроме того, такое занятие развивает наблюдательность, память, выносливость, терпение и реакцию.

Популярное

Все
Казахстан проиграл Словении в матче Евро-2024
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
Казахстанец завоевал серебро на этапе Кубка мира по фристайл-могулу
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Находившихся в розыске граждан Узбекистана задержали в Астане
Неизвестную инфекционную болезнь обнаружили в Танзании
Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека
Материальный ущерб от землетрясений оценили власти Турции
Жанат Тусупбеков возглавил Федерацию тяжелой атлетики РК
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
В Семее нашли пропавшего мальчика
Ученые-энтузиасты Восточного Казахстана разработали географические атласы региона, не имеющие аналогов в стране
"Видим, что и людям, и кандидатам интересно участвовать в политической жизни Казахстана" – наблюдатели ПА ОДКБ
Пьяный водитель снес остановку в Аркалыке
Причину смерти школьника расследуют в Алматинской области
Ерлан Карин встретился с руководством Миссии ПА ОБСЕ по наблюдению за выборами
Казахстан планирует провести крупный турнир по тяжелой атлетике перед ОИ-2028
Предварительные итоги выборов в Мажилис обнародовали в ЦИК
Совместную спецоперацию провели КНБ и ФСБ в трех городах Казахстана
Цену на сливочное масло удалось снизить финразведчикам и налоговикам в Атырау
Игры с законом: как владельцы остались без прав
Для Кирилла Чернышова из Семея казахский язык стал практически родным. 20-летний парень нередко обращается к произведениям Абая, причем изданным на государственном языке
"Стыдно, если с лопатой увидят знакомые": предпочел колонию уборке улиц житель ВКО
Стартовал прием заявок на первую национальную премию телесериалов Nauryz
Смерть сенатора Гульмиры Каримовой обернулась уголовным делом
Туркестанец притворялся девушкой и вымогал деньги через соцсети
Мясника убили во время спора о разделке туши в Туркестане
Роды приняли в патрульной машине полицейские Караганды
Стартовали II зимние спортивные игры "Дети Азии"
Президент поручил главе "QazaqGaz" продолжить реформирование газовой отрасли
Спецоперация КНБ: ликвидирован канал поставки оружия в Казахстан
"Здесь нет никакого криминала" – Жумангарин высказался о происхождении 10 квартир в Актобе
"Караганда, Кызылорда, кафе Астаны у меня берут": волонтеры под видом покупателей вышли на поставщика собачатины
Девочка-подросток выпала с балкона 6-го этажа в Туркестане
Жителя Туркестанской области избили и отобрали лошадь
Праздник обновления, гендерного равенства, женской энергии и материнской любви или просто еще один выходной? В преддверии Международного женского дня «Казахстанская правда» спрашивала у представителей разных сфер деятельности: что значит для них 8 Марта?
Два автобуса с иностранцами застряли на трассе в Актюбинской области
Вчера в редакциях газет «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» с раннего утра было непривычно шумно и суетливо. Мужчины с сосредоточенными лицами в строгих костюмах собирались в гостевом фойе здания, время от времени заглядывая в свои гаджеты, будто готовились к самому главному экзамену в своей жизни. А как же иначе? Всем хотелось достойно поздравить лучшую половину человечества с весенним праздником
В Талдыкоргане на трассе столкнулись грузовик и внедорожник
Меры по повышению доходов и качества жизни населения обсудили в  Жетысуской области

Читайте также

По доброй традиции
NeoNomad-юрта приглашает
Справедливость была обеспечена
В наш дом пришла радость!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]