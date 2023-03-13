На «прицеле» у любознательных

Проект, предложенный турис­тическим информационным ресурсом, был поддержан Западно-Алтайским заповедником. Здешние горы и тайга – одно из лучших мест для бердвотчинга. Только здесь можно увидеть рябчика, бекаса, кукшу, серого снегиря, соловья-красношейку, горного и лесного дупеля. Всего мир птиц заповедника насчитывает 162 вида!

Как объяснили защитники природы, любительская орнитология – та сфера, где пользу науке могут принести даже подростки. На Западе сведения, собранные скаутами, помогают пополнить картину миграции птиц, дают отгадки на вопросы о местах и сроках гнездования, кормовых пристрастиях и так далее. В США бердвотчинг вообще вырос в своего рода спорт: группы соревнуются, кто накопит больше фотокадров с видами птиц, кто запишет самую разнообразную коллекцию с щебетом.

– Мы приводим в пример Чарль­за Дарвина, который был настолько увлечен наблюдения­ми за птицами, что искренне не­доумевал, почему не все джентльмены – орнитологи, – рассказали в отделе науки, мониторинга, экологического просвещения и туризма. – Для начала дети открывают мир пернатых прямо у себя под окнами. Синицы, воробьи, щеглы, чижи круглый год живут в Риддере. Стоит выйти в школьный двор или парк, набраться чуть-чуть терпения – и открывается много удивительного.

На весну и лето в природо­охранном учреждении запланировали походы в предгорья Западного Алтая, тем более что далеко ехать не надо. Некоторые районы Риддера, например, Алтайский ботанический сад, буквально сливаются с местной таежной природой. Все, что нужно взять с собой, –это бинокль, камеру для фото- или видеоохоты, блокнот для записей.

Весну считают лучшим перио­дом, чтобы вести наблюдения – птахи поют-заливаются, у них становится ярче оперение. Зимой они менее активные, зато, пока нет листвы, их легко разглядывать. Как заверили научные сотрудники, дети уже через несколько месяцев начинают отлично разбираться в разно­образии пернатых. Возможно, со временем для кого-то это хобби станет профессией.

– Проект знакомства школьников с бердвотчингом замечательный, – заключили в заповеднике. – Чем больше дети узнают о птицах, тем бережнее будут относиться к ним. Кроме того, такое занятие развивает наблюдательность, память, выносливость, терпение и реакцию.