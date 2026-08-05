На Седьмом канале начались теледебаты с участием политических партий

Партии,Выборы
Дана Аменова
специальный корреспондент

Проект проходит в интерактивном формате

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня в Казмедиа орталығы в Астане стартовали телевизионные предвыборные дебаты с участием представителей политических партий, принимающих участие в первых в истории Казахстана выборах в Курултай, сообщает Kazpravda.kz

Прямую трансляцию проекта ведет Седьмой канал. Перед началом дебатов представители политических партий встретились со своими сторонниками и представителями средств массовой информации. В прямом эфире Седьмого канала также состоялась открытая жеребьевка, по итогам которой была определена очередность выступлений участников. Главной темой дебатов стали вопросы развития системы образования.

Проект проходит в интерактивном формате и объединяет представителей семи политических партий Казахстана:

1. партия Respublica — Мейрамгуль Мадали;

2. партия «Ак жол» — Дулат Тастекей;

3. ОСДП — Максут Насибулов;

4. партия «Әділет» — Рауан Кенжеханулы;

5. партия «Байтак» — Аслан Байзаханов;

6. партия «Ауыл» — Шахмардан Байманов;

7. Народная партия Казахстана — Бейбит Кусаинов.

Дебаты проходят в четыре этапа. В ходе первого представители партий презентуют свои предвыборные программы и участвуют в открытой дискуссии.

Второй этап посвящен предложениям по развитию системы образования. На третьем этапе участники отвечают на вопросы зрителей, присутствующих в студии, а в завершение выступают с итоговыми обращениями к избирателям.

Одной из ключевых особенностей проекта станет активное участие аудитории. Во время прямого эфира зрители могут принять участие в онлайн-голосовании с помощью QR-кода, ответив на вопрос: «Выступление спикера какой партии вам понравилось?». Его промежуточные результаты будут объявлены после второго раунда, а итоговые в конце эфира.

Прямая трансляция дебатов продолжается в эфире Седьмого канала, а также доступна на официальных страницах телеканала в социальных сетях.

#партии #телеканал #дебаты

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