Взаимодействие партий и гражданского общества расширяется и носит системный характер – эксперты клуба Sarap

Партии,Выборы
Дана Аменова
специальный корреспондент

В Жезказгане состоялось региональное заседание экспертного клуба Sarap на тему «Гражданское общество и партии. В поисках новых форм взаимодействия», организованное Казахстанским институтом общественного развития при поддержке МКИ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КИОР 

Фото: КИОР

В мероприятии приняли участие представители неправительственного сектора, академического сообщества и научно-исследовательских центров, руководители общественных фондов, а также члены Общественного совета региона.

В ходе заседания участники обсудили роль гражданского общества в условиях политических преобразований, его взаимодействие с партиями, влияние на развитие общественного диалога и гражданской активности. Особое внимание было уделено электоральной культуре, участию населения в политических процессах, уровню общественного доверия.

Также состоялся анализ прошедших 5 августа теледебатов между представителями политических партий. Событию была дана высокая оценка с точки зрения повышения вовлеченности широкой аудитории в политические процессы.

«Гражданское общество стало полноценным участником политических процессов, а его взаимодействие с партиями приобрело системный характер. Общественные организации помогают партиям лучше понимать запросы населения, учитывать интересы различных социальных групп и укреплять доверие граждан. Такое сотрудничество формирует новые механизмы общественного диалога и расширяет участие граждан в политической жизни страны», отметил директор Центра институционального анализа и реформ КИОР Риззат Тасым.  

Заместитель директора общественного фонда Zertteu Research Institute Алтынай Нуркеева рассказала о практическом опыте взаимодействия гражданского сектора с местными органами власти на примере проекта по устойчивому развитию в Улытауской области. 

«Проект включал в себя оценку потребностей и реализацию инициатив местных сообществ при взаимодействии НПО, депутатов, членов общественных советов и инициативных групп. Опыт показал, что там, где местные органы и инициативные группы работают в партнерстве, начиная от диагностики проблем до мониторинга реализации проектов, растет их качество, и повышается доверие местного населения. Вместе с тем, в условиях глобальной трансформации общественных институтов, необходимо более шире развивать практику взаимодействия политических партий и гражданского общества»,  проинформировала она. 

По словам спикера, для повышения эффективности политических программ партий и качества государственного управления важно устойчивое партнерство с гражданским сектором как на этапе разработки программ, так и на этапе их практической реализации.

Председатель филиала Гражданского альянса Казахстана по области Ұлытау Асем Асанханова подчеркнула важность развития конструктивного взаимодействия между государственными органами и институтами гражданского общества: 

«На местном уровне сегодня реализуется множество проектов, охватывающих самые разные сферы общественной жизни. При этом ключевое значение имеет развитие культуры сотрудничества. Важно, чтобы неправительственные организации, политические партии, государственные органы и другие институты гражданского общества работали сообща. Только объединяя усилия, можно добиться действительно значимых и устойчивых результатов»,  говорит эксперт. 

В свою очередь, директор Центра исследований общественных процессов КИОР, доктор философских наук Алия Масалимова подчеркнула: 

«Исходя из логики президентских реформ, главная цель регионального развития – экономический рост, а также повышение качества жизни граждан. Эффективность работы местных органов власти, учет мнения населения, развитие механизмов обратной связи и сокращение диспропорций влияют на уровень доверия граждан к государственным институтам, в том числе на электоральную повестку. Сегодня регионы выступают в качестве субъектов формирования общественного запроса, который должен максимально учитываться при принятии государственных решений», – пояснила она.

Председатель областного совета матерей Гүлбану Сейтжанова подчеркнула, что на фоне принятия новой Конституции и электоральной кампании все чаще обсуждаются расширяющиеся возможности для гражданского общества. 

«Партии активно поднимают вопросы развития гражданского сектора. Созданный Қазақстан Халық Кеңесі станет важной площадкой для продвижения гражданских инициатив и укрепления диалога между обществом и государством. Большую работу также проводит Аналар кеңесі, который способствует укреплению института семьи и воспитания, развитию наставничества, обмену жизненным опытом и реализации общественно значимых инициатив. Именно через такие институты формируется культура гражданского участия и социальной ответственности», – прокомментировала общественница. 

Член областной комиссии и рабочих групп по вопросам поддержки детей с особыми образовательными потребностями Самал Садыкова акцентировала внимание на значении социальных и инклюзивных проектов в укреплении гражданского общества и партийного развития. По ее словам, инициативы, направленные на поддержку людей с особыми потребностями, способствуют формированию новой социальной ответственности. 

«Именно родители особенных детей лучше всех знают, с какими барьерами и трудностями приходится сталкиваться каждый день. Поэтому любые решения и инициативы на уровне государственных органов и партий, связанные с организацией помощи и развитием этой сферы, должны приниматься с обязательным участием родителей, с учетом их мнения. Это делается для того, чтобы наше общество принимало людей с особыми потребностями как полноправных граждан»,  считает спикер.

По итогам заседания участники отметили, что дальнейшее развитие эффективного партнерства между государством, политическими партиями и институтами гражданского общества является одним из ключевых условий укрепления общественного доверия и политической культуры. Эксперты подчеркнули важность регулярного проведения подобных диалоговых площадок, способствующих обмену мнениями, выработке совместных решений и формированию практических рекомендаций по совершенствованию механизмов гражданского участия в общественно-политических процессах.

#партии #эксперты #клуб #SARAP

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