ИИ, профессии будущего и сельские кадры - о чем спорили партии на теледебатах

Политические партии в рамках предвыборной кампании представили предложения по вопросам образования, рынка труда, экологии и регионального развития. Соответствующие инициативы были озвучены в ходе телевизионных дебатов и встреч с избирателями.

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Представители партии «Әділет» и кандидаты в депутаты Курултая от партии провели встречу с общественностью Кызылординской области. В обсуждении приняли участие представители энергетики, сельского хозяйства, предпринимательства, образования, искусства и культуры.

В рамках предвыборной кампании представители ОСДП провели встречи в Акмолинской и Карагандинской областях. В Кокшетау состоялась встреча с педагогическим коллективом средней школы № 19, в ходе которой обсуждались вопросы развития системы образования, условий труда педагогов, кадрового обеспечения школ, социальной поддержки работников образования, а также развития образовательной инфраструктуры.

В рамках предвыборной кампании представители партии «Байтақ» провели мероприятия в Жамбылской, Актюбинской и Мангистауской областях, а также в городе Алматы. В ходе встреч с жителями, молодежью и трудовыми коллективами обсуждались вопросы экологии, обращения с отходами, качества воздуха, использования природных ресурсов, развития коммунальной инфраструктуры, благоустройства населённых пунктов и состояния городской среды. В ходе одной из встреч также обсуждались вопросы проведения предвыборной кампании, международного наблюдения и организации избирательного процесса.

Представители Народной партии Казахстана провели встречи с трудовыми коллективами Karabatan Utility Solutions LLC в Атырауской области, ТОО «Марал Нұр» в области Ұлытау, института Southern Light Transit в Туркестане, а также с сотрудниками социального центра «Жансая». В ходе встреч обсуждались вопросы социально-экономического развития, занятости, социальной поддержки населения, развития образования, здравоохранения, социальной сферы, жилищной политики, условий труда работников и регионального развития. На встрече с профсоюзными активистами в Павлодаре кандидат в Курултай Евгений Миронов высказал критические замечания, отметив инициативу ОСДП касательно роли профсоюзов в защите трудовых прав. По его словам, трудовые споры должны разрешаться посредством переговоров, судебного разбирательства и трудового арбитража.

Представители партии «Ауыл» провели встречу с коллективом филиала «Есиль Су», где обсуждались вопросы водоснабжения, модернизации инженерной инфраструктуры, использования водных ресурсов и развития коммунальной сферы.

Представители Демократической партии «Ақ жол» провели встречи с жителями в Жезказгане, а также в областях Ұлытау, Мангистау, Туркестанской и Карагандинской областях. Отдельная встреча состоялась с медицинскими работниками Енбекшиказахской многопрофильной районной больницы. Представитель партии Бек-Мухамед Жаукебаев высказал критические замечания в отношении программы и списка кандидатов партии Respublica. Он высказал критические замечания, отметив недостаточную конкретизацию позиции партии Respublica касательно налоговой политики и поддержки малого и среднего бизнеса. Ранее партия «Ақ жол» также высказывала критические замечания в отношении отдельных положений Налогового кодекса, считая их неблагоприятными для предпринимательства.

Представители партии «Respublica» провели встречи с работниками АО «Запчасть», Таразского металлургического завода и ТОО «Алель Агро» в Жамбылской области. В ходе встреч обсуждались вопросы обязательного социального медицинского страхования, пенсионного обеспечения, развития промышленности, поддержки отечественных производителей, тарифов на электроэнергию, железнодорожной логистики, сбыта продукции, экспорта, импортозамещения и налоговой политики. Кроме того, в Таразе состоялся форум с участием представителей партии, в ходе которого обсуждались вопросы регионального развития, социальной инфраструктуры, туризма, инклюзии, а также строительства тоннеля на перевале Шакпак-Баба.

Телевизионные дебаты: предложения партий по вопросам образования, труда и развития

Представитель партии «Әділет» Рауан Кенжеханулы сообщил о совместной инициативе с компанией OpenAI, в рамках которой, по его словам, 160 тысяч казахстанских учителей получили бесплатный доступ к образовательному сервису ChatGPT Edu. Он отметил, что сервис может использоваться при подготовке учебных планов, отчетов и других рабочих материалов, а также для аналитической работы в сфере управления образованием. Также в ходе дебатов представитель партии высказался по вопросу взаимодействия науки и экономики, отметив важность развития механизмов трансферта технологий в высших учебных заведениях страны. По словам представителя партии, инициатива касается развития взаимодействия науки и экономики.

Представитель ОСДП Максут Насибулов высказался по вопросу доступности высшего образования в Казахстане. По его словам, подобная модель действует в ряде развитых стран. В ходе теледебатов модератор обратил внимание, что представленное предложение, по его оценке, не содержит конкретных сроков, стоимости и механизма реализации. Максут Насибулов также изложил позицию партии по вопросу доступности высшего образования.

Представитель Казахстанской партии зеленых «Байтақ» Аслан Байзаханов, отвечая на вопрос зрителей, поступивший через социальные сети, рассказал о применении математического анализа и расчетов при изучении экологических процессов, оценке состояния окружающей среды и анализе экологических данных.

Представитель ОСДП Максут Насибулов высказался по вопросу доступности высшего образования в Казахстане, отметив важность расширения образовательных возможностей для граждан. Автор также затронул вопросы качества школьного образования, отметив важность совершенствования подходов к оценке знаний и расширения возможностей профильного обучения для старшеклассников.

Представитель партии «Ауыл» Шахмардан Байманов озвучил предложение, касающееся привлечения молодых специалистов к работе в сельской местности. По его словам, инициатива предусматривает возможность трудоустройства выпускников, получивших образование по сельским грантам, в населенных пунктах, из которых они были направлены на обучение. Он также привел данные о предоставлении подъемных выплат и льготных жилищных кредитов молодым специалистам в рамках действующих программ.

Представитель партии «Ақ жол» Дулат Тастекей представил предложения, касающиеся работы Курултая и сферы образования. В своем выступлении он затронул вопросы парламентского контроля за использованием бюджетных средств, оплаты труда педагогов и поддержки научных и инновационных проектов, отметив значимость этих направлений для развития образования и науки.

Представитель партии «Respublica» Мейрамгуль Мадали сообщила о важности регулярного обновления Атласа профессий с учетом развития искусственного интеллекта. По ее словам, изменения могут затронуть 562 профессии, при этом часть специальностей может стать невостребованной. В числе представленных инициатив было названо включение новых направлений, связанных с искусственным интеллектом, с учетом потребностей экономики, участия работодателей и возможностей трудоустройства выпускников.

В ходе дебатов представители партии также озвучили предложения по вопросам развития образования в регионах, включая поддержку сельских учителей, привлечение инвестиций в строительство школ и детских садов, а также развитие IT-направлений, искусственного интеллекта и взаимодействия науки с производством.