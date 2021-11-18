На сколько снижается заболеваемость COVID-19 при ношении масок, выявили ученые

Ношение масок помогает значительно снизить заболеваемость COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание). К такому выводу пришла международная группа ученых после проведенного ими исследования, результаты которого опубликованы в четверг в британском научном журнале BMJ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.    

Согласно данным шести анализов, проведенных с участием в общей сложности 389,2 тыс. человек, не зараженных коронавирусом, и 2,6 тыс. больных COVID-19, ношение масок способствует снижению заболеваемости на 53%.

Кроме того, ученые провели эксперимент в 200 странах, который показал, что смертность от COVID-19 в странах, где ношение масок было обязательным, оказалась ниже на 45,7%.

Что касается социальной дистанции, то по словам исследователей, эта мера также продемонстрировала эффективность. По результатам анализа было установлено, что при соблюдении дистанции заболеваемость COVID-19 снижается на 25%. В этом исследовании принимало участие 108,9 тыс. здоровых испытуемых и 2,7 тыс. зараженных коронавирусом.

Мытье рук также помогает снизить заражение коронавирусом на 53%, однако ученые отмечают, что исследование эффективности имело значительно меньший охват (292 человека с коронавирусом против 10,3 тыс. без него), чем анализы ношения масок и соблюдения социальной дистанции.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 254,5 млн человек, более 5,1 млн умерли.

