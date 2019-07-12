На тонком языке души
Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область
Виктор – главный художник драмтеатра им. Ф. Достоевского в Семее, Ильвира – научный сотрудник областного музея изобразительных искусств им. семьи Невзоровых. Каждый день в этой творческой семье, по шутливому выражению Виктора, начинается с маленького подвига – преодоления обыденности и поиска вдохновения. Он ищет образы, чтобы передать атмосферу нового драматического спектакля. Она – способы, как лучше рассказать о живописи и живописцах. Темы для разговоров никогда не иссякают, потому что невозможно придумать ничего интереснее, чем мысли о вселенной по имени Искусство.