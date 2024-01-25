На участке голанского преткновения

Первый десант в 139 человек будет следить за исполнением мирных соглашений в рамках специального мандата ООН на Голанских высотах близ сирийско-израильской границы.

Соответствующее решение было одобрено на совместном заседании палат Парламента. Это будет первый самостоятельный национальный миро­творческий контингент со своей военной техникой, вооружением и имуществом в качестве роты резерва в миссии «Силы ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах».

По мнению министра обороны Казахстана Руслана Жаксылыкова, участие в миссии позволит Вооруженным силам страны приобрести необходимые боевые навыки, характерные для миротворческих операций. Для Казахстана, как уточнил министр, это первый случай, когда ООН предоставляет Астане участие в самостоятельном виде деятельности.

«Участие в миротворческой деятельности ООН является важным элементом внешней политики Казахстана, отражающим наш вклад в совместные усилия по предотвращению угрозы войн и конфликтов. Участие респуб­лики в миротворчес­ких операциях ООН в течение последних 10 лет помогло поднять престиж и укрепить позиции страны в мире, а также заслужить признательность со стороны ООН и международных партнеров. Немаловажно и то, что участие наших военнослужащих в миротворческих миссиях ООН позволяет эффективно использовать преимущества международного сотрудничества и внешних ресурсов для повышения потенциала и опыта вооруженных сил», – написал в своем Telegram-канале Государственный советник РК Ерлан Карин.

«Вообще, очень правильная тема. Много раз уже говорилось о важности боевого опыта, – прокомментировал в своем Telegram-канале казахстанский политолог Газиз Абишев. – Известно, что во время войны опытный боец стоит многих необстрелянных гражданских. Армии без боевого опыта в первые же дни войны несут огромные потери и терпят сокрушительные поражения».

Между тем политолог отмечает: хорошо, что Казахстану не довелось добывать боевой опыт реальной кровью.

«Но этот опыт есть у Турции, России, Украины, Грузии, Армении, Азербайджана. В некотором смысле – даже у Кыргызстана и Таджикистана. А у Казахстана – нет, – продолжает он. – Необходимо некое минимальное количество генералов, офицеров, сержантов и рядовых, которые прошли службу в реальных, а не игровых условиях».

Кроме того, Газиз Абишев также отмечает, что активная миро­творческая деятельность повышает престиж страны, укреп­ляя ее суверенитет, таким образом Казахстан вновь заявляет о себе как о стране, приверженной общему делу сохранения мира.

Чем же так важна для мирового сообщества миссия на Голанских высотах? Эти территории представляют собой горное плато, расположенное на юге Сирии и севере Израиля. Большая часть Голан находится на высоте более тысячи метров над уровнем моря – отсюда и название. На западе плато обрывается в сторону Тивериадского озера, на юге ограничено ущельем реки Ярмук, на востоке нет четких природных границ.

Эта узкая полоска земли на протяжении столетий служила ареной драматических событий. Новейшая история не изменила ее судьбу – место кровавых войн и жестоких сражений продолжает представлять стратегический интерес для многих государств, но прежде всего, конечно, для Сирии и Израиля.

Дело в том, что высоты имеют хорошо развитую гидрогеографическую сеть. Формирующиеся там при выпадении осадков многочисленные реки и ручьи стекаются в реку Иордан и Тивериадское озеро, которое является для Израиля важным источником питьевой воды – практически до трети всего потребления.

В 2015 году на Голанских высотах было открыто нефтяное месторождение с потенциальным объемом свыше 1 млрд баррелей. Кроме того, это плодородный край: тут находятся многочисленные заповедники и почвы, пригодные для выращивания яблок, ягод, винограда и других культур.

Еще Голаны имеют стратегическое значение для Израиля, потому что отсюда можно просматривать практически всю территорию страны к западу, что значительно повышает результативность военных операций. Сирия владела этими широтами до 1967 года, все Голаны были покрыты сетью военных баз.

Решила все Шестидневная война, как назвали вооруженный конфликт между Израилем и коалицией арабских стран, в ходе которой первый захватил более двух третей данных территорий. И Голанские высоты, которые с 1946 года являлись частью сирийской провинции Кунейтра, практически пол­нос­тью были аннексированы.

В ответ на силовое изгнание сирийцев с Голан Совет Безопас­ности ООН принял резолюцию, призывающую к выводу израиль­ских вооруженных сил с этих территорий, но особого воздействия на стороны она не произвела. Между тем этот документ до сих пор признается ООН одним из ключевых в урегулировании арабо-израильского конфликта.

Во время арабо-израильской войны 1973 года, или, как ее еще называют, Войны Судного дня, на этих территориях вновь вспыхнули боевые действия. В мае 1974-го Сирия и Израиль подписали соглашение о разъединении войск. В этот день Совет Безопасности ООН принял еще одну резолюцию, в соответствии с которой были учреждены Силы Организации Объединенных Наций по наблю­дению за разъединением (СООННР). Участие именно в этой миссии и будут принимать казахстанские миротворцы.

В декабре 1981 года Пар­ламент Израиля принял закон о Голанских высотах, где в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет этой страны над захваченной территорией. СБ ООН в ответ признал аннексию недействительной. Голанские высоты превратились в камень преткно­вения на пути возможных мирных переговоров между двумя странами.

В настоящее время Голанские высоты разделены на три час­ти – территорию, подконтрольную сирийским властям, земли, оккупированные Израилем, и нейтральную демилитаризованную полосу между израиль­ской и сирийской границей, конт­ролируемую силами ООН.

По обеим сторонам от зоны разъединения находятся районы ограничения, в которых Израиль и Сирия должны придерживаться установленного лимита в чис­ленности вооруженных сил и вооружений.

Сирийское население Голан до захвата территории Израилем сос­тавляло около 116 тыс. человек. После Шестидневной войны там осталось лишь около 6,5 тыс. сирийских граждан. Общая численность переселенцев из Израиля составляет около 30 тыс. человек. Административным центром контролируемой Израилем части Голан является город Кацрин.

Сирийский административный центр Голан – город Эль-Кунейтра – был разрушен в ходе Шес­тидневной войны. Даже сейчас эти территории остаются прак­тически необи­таемыми из-за повышенной минной опасности.