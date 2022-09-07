На вопрос о дате президентских выборов и перспективе участия Назарбаева ответил министр юстиции

Министр юстиции РК Канат Мусин, отвечая на вопросы журналистов в Мажилисе, сообщил о дате президентских выборов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Сроки выборов определяет Глава государства. Когда будет указ, тогда узнаем», - сказал Канат Мусин.

Также журналисты поинтересовались у члена ЦИК Шавката Утемисова, может ли Первый Президент Нурсултан Назарбаев принять участие в предстоящих досрочных выборах, а также экс-спикер Сената Дарига Назарбаева.

«Конечно, она может. Нурсултан Назарбаев также может. Любой человек, который соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатам президентам, может выдвинуть свою кандидатуру», - ответил он.