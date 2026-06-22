Задержаны «помогайки» на госгранице

Закон и Порядок

Начато досудебное расследование в отношении 17 лиц, пятеро из которых водворены в изолятор временного содержания.

Фото: KНБ

12 июня в Туркестанской области КНБ совместно с полицией и при координации прокуратуры пресечена деятельность преступной группировки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КНБ

По данным следствия, ее члены подозреваются в организации незаконных посреднических услуг водителям большегрузных автомашин за ускоренное прохождение таможенных процедур при пересечении границы.

На основе собранных материалов начато досудебное расследование в отношении 17 лиц, пятеро из которых водворены в изолятор временного содержания.

В ходе обысков изъято 5 единиц огнестрельного и пневматического оружия, крупные суммы денежных средств, а также иные вещественные доказательства.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

#КНБ #госграница #помогайки

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