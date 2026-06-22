В Карагандинской области обнаружили захоронения эпохи бронзы и раннего железного века

В Абайском районе археологи в одном кургане нашли захоронения из двух исторических эпох, разделённых многими столетиями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Фото: акимат Карагандинской области

Погребения обнаружили во время исследований на могильнике Кулайгыр-1 возле села Кулайгыр. Работы проводились по заказу Центра по сохранению историко-культурного наследия Карагандинской области, сообщает акимат Карагандинской области.

Исследованный объект представляет собой круглый курган диаметром около 10 метров и высотой до 40 сантиметров. После снятия верхнего слоя грунта археологи обнаружили кольцевую ограду из каменных плит, уложенных в три-четыре ряда. Внутри ограды находилась каменная насыпь.

В центральной части кургана исследователи нашли захоронение раннего железного века, относящееся к Тасмолинской культуре. Погребение было совершено по обряду ингумации: умерший лежал на спине и был ориентирован по линии северо-запад – юго-восток. Среди находок – бронзовое зеркало, деталь пояса и человеческий скелет.

Под каменной насыпью они обнаружили более древнее захоронение Нуринской культуры эпохи средней бронзы, датируемое XVIII–XVI веками до нашей эры.

Погребальная конструкция была выполнена в виде каменной цисты и ориентирована по линии север – юг. Захоронение совершено по обряду кремации: обожжённые костные останки находились в южной части погребальной камеры.

«В одном кургане нами зафиксированы погребения двух разных исторических периодов, разделённых многими столетиями», – отметил руководитель Центра по сохранению историко-культурного наследия Управления культуры, архивов и документации Карагандинской области Тулкибай Тулеуов.

Среди сопутствующих находок археологи обнаружили фрагменты керамических сосудов с характерным для Нуринской культуры геометрическим орнаментом, бронзовую бляшку и части ещё одного украшенного сосуда.

Полевой этап исследований уже завершён. Все обнаруженные артефакты направят на лабораторное изучение, которое поможет получить новые сведения о жизни и погребальных традициях древних жителей Центрального Казахстана.