Легкоатлетка Кристина Овчинникова стала третьей на FBK Games в Нидерландах

Спорт

Казахстанская легкоатлетка Кристина Овчинникова завоевала бронзовую медаль на престижном международном турнире FBK Games  в Хенгело (Нидерланды), сообщает  Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

Спортсменка финишировала третьей в соревнованиях по прыжкам в высоту. В лучшей попытке Овчинникова показала 188 сантиметров. Елизавета Матвеева с результатом 176 сантиметров завершила турнир на девятом месте.

Победу одержала Ярослава Магучих (Украина) - 194 см. Кубинка Дакси Аделина Брисон завоевала "серебро" - 191 см.

Добавим, что FBK Games входят в элитный "золотой" уровень Мирового континентального тура (World Athletics Continental Tour).

#Спорт #легкая атлетика #НОК

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