Легкоатлетка Кристина Овчинникова стала третьей на FBK Games в Нидерландах

Казахстанская легкоатлетка Кристина Овчинникова завоевала бронзовую медаль на престижном международном турнире FBK Games в Хенгело (Нидерланды), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

Спортсменка финишировала третьей в соревнованиях по прыжкам в высоту. В лучшей попытке Овчинникова показала 188 сантиметров. Елизавета Матвеева с результатом 176 сантиметров завершила турнир на девятом месте.

Победу одержала Ярослава Магучих (Украина) - 194 см. Кубинка Дакси Аделина Брисон завоевала "серебро" - 191 см.

Добавим, что FBK Games входят в элитный "золотой" уровень Мирового континентального тура (World Athletics Continental Tour).