На возвращенные государству 2 млрд тенге построят школу в Атырауской области

По поручению президента продолжается работа по реализации социально значимых проектов в регионах за счет средств из Специального государственного фонда в рамках Закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов»

Фото: пресс-служба правительства РК

Правительство приняло решение о выделении 2 млрд тенге на строительство школы на 150 мест в селе Жамансор Кызылкогинского района Атырауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

В настоящее время там функционирует только начальная школа, расположенная в приспособленном здании на 60 мест. После окончания 4 класса родители вынуждены возить учащихся в школу-интернат им. С. Шарипова, расположенный в селе Доссор Макатского района на расстоянии 60 км. Ученики старших классов также обучаются в соседних населенных пунктах.

По итогам реализации проекта будут созданы условия для качественного обучения детей в соответствии с требованиями и санитарными нормами.

Ранее правительством были приняты решения о выделении средств для реализации проектов по строительству спортивного комплекса в селе Зеренда Акмолинской области, музыкальной школы в селе Темирлан Туркестанской области, спортивного комплекса для одаренных детей-спортсменов в Аркалыке, реабилитационного центра для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в Астане, тренировочного центра для людей с особыми потребностями в Алматы, специального детского сада для особенных детей в Актобе, завершение строительства многопрофильного больничного комплекса в Риддере.