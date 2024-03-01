На выход! Из тени

Специальный налоговый режим розничного налога введен с 1 января 2021 года. Он предусмотрен для предпринимателей, работающих в наиболее пострадавших от пандемии секторах экономики, и является временной нормой.

Аким Шымкента Габит Сыз­дыкбеков распорядился снизить размер обязательного платежа с 4% до 2%, чтобы тем самым поддержать бизнес в условиях экономических вызовов. Предполагается, что уменьшение налоговой ставки наполовину позволит вывести предпринимательство из теневой экономики, подтолкнуть работать прозрачно и открыто.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал, что важна качест­венная поддержка малого и среднего предпринимательства на государственном уровне. В Послании народу Казахстана Президент подчеркнул необходимость упростить специальные налоговые режимы, чтобы минимизировать соблазны для уклонения от уплаты налогов.

В Шымкенте стремительно растет число субъектов малого и среднего предпринимательства. За последние пять лет количество активно действующих субъектов предпринимательства увеличилось в среднем на 20%. Сейчас в городе зарегистрировано около 130 тыс. субъектов бизнеса.

В результате доля малого и среднего бизнеса в структуре валового регионального продукта увеличилась с 40% до 50%.

Параллельно предпринимателей и в целом горожан учат планировать бюджет и распоряжаться деньгами, в том числе и кредитными. Для этого организовали проведение бесплатных курсов по финансовой грамотности. На них специалисты доступным языком рассказывают о кредитах, процентных ставках, налогах, а также мерах поддержки со стороны государства, возможностях получить безвозмездные гранты и субсидии.

Желание научиться управлять деньгами проявили люди разных возрастов. Среди тех, кто посещает курсы, есть как желающие повысить уровень своей информированности, так и те, кто намерен осуществлять предпринимательскую деятельность. Все обучающиеся уверены, что обучение позволит им научиться считать деньги и эффективно распоряжаться финансами, будь то семейный бюджет или бухгалтерия малого бизнеса.

Организаторы курсов считают, что подобными уроками государство пытается сделать казахстанцев более ответственными. Во всяком случае у тех, кто пройдет обучение основам финансовой грамотности, больше шансов сохранить и приумножить капитал и не попасть в список банкротов.

Пока же среди горожан достаточно много неспособных рассчитаться по своим долговым обязательствам. Воспользоваться возможностью процедуры банкротства решили порядка 4 тыс. шымкентцев, отправив заявки на списание долгов. По итогам их рассмотрения статус физичес­кого лица-«банкрота» получил каждый десятый заявитель.

По пути банкротства идут и юридические лица. За минувший год в Шымкенте более сот­ни бизнес-объектов пополнили список банкротов. Чаще всего на такую меру идут в связи с неплатежеспособностью налого­плательщиков.

Учитывая, что в городе более 28 тыс. юридических лиц, 132 случая банкротства не такой и большой показатель, примерно 0,5% от общей численности. Еще 30 субъектов предпринимательства прошли через процедуру реабилитации, что позволило им продолжить работу и сохранить трудовой коллектив.