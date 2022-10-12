Статьи На земле отцов 12 октября 2022 г. 0:00 Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область Песней «Атамекен» («Земля отцов»), давно ставшей неофициальным гимном страны, завершился в Уральске одноименный международный фестиваль, где звучали композиции народного артиста страны, певца, композитора Ескендира Хасангалиева. В едином патриотическом порыве артистам подпевал весь переполненный зал Дворца искусств. Ескендир Хасангалиев – яркий представитель целой творческой эпохи. Его считают отцом современного казахского песенного творчества, а песни, поражающие глубиной, душевностью и мелодичностью, – музыкальным достоянием нашей культуры. Он родился 13 февраля 1940 года в ауле Батпаккуль Каратюбинского района Западно-Казахстанской области. Отец рано умер, и мальчик воспитывался в семье родителей матери. Именно там будущий певец и композитор соприкоснулся с красотой музыки: звуки домбры, народные напевы сопровождали его с самого детства. Нотную грамоту он изучал уже в Уральске, на шестимесячных курсах баянистов. В 1964 году окончил вокально-хоровой факультет Алматинской государственной консерватории им. Курмангазы. В тридцать лет стал солистом оркестра Казахского радио и телевидения. С песни «Анаға сәлем» («Привет матери»), написанной во время учебы в консерватории в 1961 году, начался его творческий путь. Всего же более чем за пятьдесят лет им созданы свыше 200 песен, романсов, хоровых произведений, музыка к кинофильмам и спектаклям. Конкурс-фестиваль, где исполняются песни Ескендира Хасангалиева, впервые прошел в 2000 году, а с 2006-го – приобрел статус международного. В этом году он состоялся в двенадцатый раз. Председателем жюри выступил сын народного артиста, эстрадный певец и камерный композитор Биржан Хасангалиев. В числе почетных гостей – вдова композитора Дарико Сопыжановна. Участниками фестиваля стали свыше двадцати артистов из Казахстана, России, Китая. По условиям конкурса выступающие должны представить по две песни, которые давно не исполнялись или не звучали со сцены вовсе. Это, по мнению жюри, позволяет популяризировать наследие Ескендира Хасангалиева и способствует творческому поиску вокалистов. Дипломантами конкурса стали западноказахстанка Аружан Бисембай, атырауский певец Мержан Кабдолов и Олжас Оспан из Абайской области. Специальные призы от фонда семьи Хасангалиевых вручены исполнителю из России Таскыну Ажибаю и алматинцу Ерику Толенову. Звания лауреатов и дипломов I, II и III степеней удостоились Муратбек Хайролда из Астаны, Осербай Бориханов из Туркестанской области, Айбек Абдыашимулы из Улытауской области и западноказахстанец Рустам Хафизов. Шымкентская певица Айнур Назарбекова, покорив сердца жюри и зрителей, стала обладательницей Гран-при.