На земле отцов

Песней «Атамекен» («Земля отцов»), давно ставшей неофициальным гимном страны, завершился в Уральске одноименный международный фестиваль, где звучали композиции народного артиста страны, певца, композитора Ескендира Хасангалиева. В едином патриотическом порыве артистам подпевал весь переполненный зал Дворца искусств.

Ескендир Хасангалиев – яркий представитель целой творческой эпохи. Его считают отцом современного казахского песенного творчества, а песни, поражающие глубиной, душевностью и мелодичностью, – музыкальным достоянием нашей культуры.

Он родился 13 февраля 1940 года в ауле Батпаккуль Каратюбинского района Западно-Казахстанской облас­ти. Отец рано умер, и мальчик воспитывался в семье родителей матери. Именно там будущий певец и композитор соприкоснулся с красотой музыки: звуки домбры, народные напевы сопровож­дали его с самого детства.

Нотную грамоту он изучал уже в Уральске, на шестимесячных курсах баянистов. В 1964 году окончил вокально-хоровой факультет Алматинской государственной консерватории им. Курмангазы. В тридцать лет стал солистом оркестра Казахского радио и телевидения. С песни «Анаға сәлем» («Привет матери»), написанной во время учебы в консерватории в 1961 году, начался его творческий путь. Всего же более чем за пятьдесят лет им созданы свыше 200 песен, романсов, хоровых произведений, музыка к кинофильмам и спектаклям.

Конкурс-фестиваль, где исполняются песни Ескендира Хасангалиева, впервые прошел в 2000 году, а с 2006-го – при­обрел статус международного. В этом году он состоялся в двенадцатый раз. Председателем жюри выступил сын народного артиста, эстрадный певец и камерный композитор Биржан Хасангалиев. В числе почетных гостей – вдова композитора Дарико Сопыжановна.

Участниками фестиваля стали свыше двадцати артис­тов из Казахстана, России, Китая. По усло­виям конкурса выступающие должны представить по две песни, которые давно не исполнялись или не звучали со сцены вовсе. Это, по мнению жюри, позволяет популяризировать наследие Ескендира Хасангалиева и способствует творческому поиску вокалистов.

Дипломантами конкурса стали западноказахстанка Аружан Бисембай, атырау­ский певец Мержан Кабдолов и Олжас Оспан из Абайской области. Специальные призы от фонда семьи Хасангалиевых вручены исполнителю из России Таскыну Ажибаю и алматинцу Ерику Толенову. Звания лауреатов и дипломов I, II и III степеней удостоились Муратбек Хайролда из Астаны, Осербай Бориханов из Туркестанской области, Айбек Абдыашим­улы из Улытауской области и западноказахстанец Рус­там Хафизов. Шымкентская певица Айнур Назарбекова, покорив сердца жюри и зрителей, стала обладательницей Гран-при.