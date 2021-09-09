Злоумышленника вычислила служба безопасности местной обогатительной фабрики. Подробности не разглашаются, известно только что 28-летний слесарь-ремонтник действовал на участке измельчения руды. Видимо, здесь он соорудил тайник, чтобы при удобном случае вынести золотосодержащее сырье.

Как сообщили в пресс-службе областного департамента полиции, общий вес заготовленного брикета составил 42,3 кг. Ущерб предприятию превысил 2,6 млн тенге.

– По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 188 УК РК – кража, совершенная в крупном размере, – сообщили в департаменте. – Задержанному грозит ограничение свободы сроком от 2 до 7 лет либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества.