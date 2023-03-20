Наблюдатели от СНГ высоко оценили прошедшие выборы в Казахстане

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В пресс-центре ЦИК провели брифинг представители Миссии по наблюдению за выборами от стран СНГ, куда вошли Исполком СНГ, Межпарламентская ассамблея СНГ и Парламентская ассамблея ОДКБ. Они поделились общими впечатлениями о проведенных 19 марта выборах в Мажилис Парламента, отметив что от Миссии СНГ мониторинг избирательного процесса вели 196 наблюдателей. Они ознакомились с работой избирательных комиссий в столице и всех регионах страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ЦИК РК.

Представители Миссии подчеркнули, что выборы в стране прошли в рамках национального законодательства и с обеспечением всех возможностей для реализации избирательного права граждан. Была отмечена колоссальная работа региональных избирательных комиссий.

"Избирательная кампания прошла в конкурентной борьбе и вызвала большой общественный интерес, что подтверждается в том числе и большим количеством самовыдвиженцев и политических партий, участвовавших в предвыборной гонке", - говорится в сообщении.

По мнению наблюдателей от СНГ, Центральная избирательная комиссия и комиссии на местах предприняли необходимые меры для подготовки и проведения выборов в соответствии с требованиями законодательства, продемонстрировав высокий профессионализм и должный организационный уровень завершившейся электоральной кампании.

По итогам наблюдения Миссия СНГ выразила признательность Центральной избирательной комиссии за высокий уровень организации всей электоральной кампании.

В целом международные эксперты по мониторингу избирательного процесса заключили, что на всех стадиях выборов все проходило в соответствии с требованиями национального законодательства и общепринятых международных требований к организации и проведению свободных и демократических выборов.

Также они подчеркнули, что прошедшие выборы стали завершением электорального марафона, начавшегося с общенационального референдума: "Теперь от Казахстана можно ожидать новый виток политического и экономического развития".