Как по мне, так врач – самая важная и ответственная профессия в мире. Хороший доктор на вес золота, так принято говорить. Если довелось найти «своего», считай, невероятно повезло, ведь ему ты доверяешь самое ценное, что у тебя есть, – свою жизнь и здоровье.

На деле чаще всего приходится довольствоваться тем, что есть. А именно: с заведомым скептицизмом посещать участкового врача в забюрократизированной государственной поликлинике, с самого начала почему-то не особенно веря в его компетенцию и желание помочь и со временем, к сожалению, убеждаясь в этом своем неверии. Или же искать по рекомендациям и отзывам в Интернете частного специалиста, общение с которым тоже, впрочем, не гарантирует желаемого результата.

Извините, наболело! Разочарование и беспомощность – вот что испытываешь, сталкиваясь с нашей медициной. Говорю это как мама часто болеющего ребенка, дочь престарелых родителей с букетом не самых простых заболеваний и женщина, достигшая возраста зрелости, не имеющего ничего общего с мифической «ягодкой опять».

Иногда мне уже кажется, что я сама понимаю больше, чем врач, к которому пришла на прием. И это на самом деле страшно. Я журналист, у меня нет медицинского образования, и я не должна сама себе или своим близким назначать анализы, гуглить их результаты и ставить диагнозы, исходя из своих совершенно поверх­ностных знаний и предположений. Но именно это я и делаю каждый раз, потому что не могу получить помощи от тех, кто, казалось бы, обязан ее качественно предоставлять!

Одним из героев моих публикаций как-то был доктор, как он себя называл, комплементарной медицины. На самом деле обычный остеопат, но суть его методики была великолепной – он считал, что организм человека нужно лечить целиком, комплексно, учитывая все факторы.

Мне кажется, в этом и проблема современной медицины – каждый специалист занимается отдельно своими органами и системами, не беря во внимание состояние пациента в целом. Потому и ходим мы от гастроэнтеролога к невропатологу, от кардиолога к ревматологу.

И как бы хороши ни были все эти доктора сами по себе, какое бы эффективное лечение они ни назначали, пациенту легче не становится или становится, но ненадолго. Потому что никто не хочет (или не может) взглянуть на проблему со всех сторон, проявить чуть большую заинтересованность, сопоставить факты, выйти за рамки своей специализации и докопаться до сути, до причины плохого самочувствия.

Вместо этого – стандартный опрос, уткнувшись в компьютер, в лучшем случае – более внимательный осмотр со стандартным опять же назначением, и так по кругу, от врача к врачу, из года в год, пока медицинские услуги уже не будут, в общем-то, нужны...

Даже среди врачей частных клиник, где моя семья регулярно оставляет немалые суммы, очень редко встречаются по-настоящему неравнодушные и дотошные, видящие в пациенте не клиента, которого можно хорошенько «подоить», а живого человека, которому можно и нужно помочь, раз уж ты давал клятву Гиппократа.

С тем, что каждый сам в ответе за свое здоровье и выздоровление лишь отчасти зависит от медиков, согласна. И все же от людей в белых халатах ждешь высокого профессионализма и включенности.