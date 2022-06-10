Результаты ЕНТ в 139 баллов аннулировали – глава НЦТ

Директор РГКП "Национальный центр тестирования" Министерства образования и науки РК Руслан Емелбаев сообщил в Instagram, что два абитуриента набрали на ЕНТ по 139 баллов, но их результаты аннулированы, передает Kazpravda.kz.

"Со старта ЕНТ-2022 двум абитуриентам покорилась отметка 139 баллов. Нас очень радует, когда вы своими стараниями набираете высокие баллы на ЕНТ. Но есть абитуриенты, которые, не соблюдая принципов академической честности, прибегают к разным уловкам. Поэтому, прежде, чем сообщить вам радостную новость, мы решили провести дополнительную проверку. К сожалению, при повторной проверке видеозаписей абитуриентов было обнаружено нарушение правил. Мы приняли соответствующие меры и аннулировали результаты тестируемых. Дорогие абитуриенты! Не стоит обманывать себя и окружающих. Достигать своих целей и мечт приятней честным путем. Уверены, что на ЕНТ-2022 будут тестируемые, которые благодаря своим знаниям честно наберут максимальные 140 баллов", - написал директор НЦТ.

Он отметил, что в данный момент проводится повторная проверка более 100 видеозаписей абитуриентов с аномально высокими баллами.

"Все результаты, достигнутые с нарушениями правил, будут аннулированы!" - добавил Емелбаев.