Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В июле и августе по всей стране продолжаются курсы повышения квалификации, организованные Национальным центром повышения квалификации «Өрлеу» Минпросвещения РК, сообщает Kazpravda.kz

По информации ведомства, в этот период обучение пройдут свыше 11 тысяч педагогов.

Программы охватывают широкий спектр направлений — от подготовки учителей начальных классов до педагогов общественно-гуманитарных и естественно-математических дисциплин. Часть слушателей выбрала курсы по инклюзивному образованию, лидерству, инновациям и цифровой грамотности.

С начала года такие курсы уже прошли более 31 тысячи учителей. Особенно активно участвовали педагоги сельских школ — они составили 56 % от общего числа.