Подать документы можно как онлайн через портал Электронного правительства, так и через центры приема при университетах
В Министерстве науки и высшего образования РК проинформировали о начале приема документов и установлении пороговых требований при поступлении в вузы, сообщает Kazpravda.kz
С 13 по 20 июля осуществляется прием заявлений от абитуриентов на конкурс образовательных грантов, а также на платной основе. Подать документы можно как онлайн через портал Электронного правительства, так и через центры приема при университетах.
Пороговые требования ЕНТ
Для участия в конкурсе грантов и зачисление на платное обучение установлены следующие пороговые баллы по результатам ЕНТ:
- для направлений «Право» и «Педагогические науки» необходимо набрать не менее 75 баллов,
- для «Здравоохранения и социального обеспечения (медицина)» – не менее 70 баллов;
- для поступления в национальные вузы – не менее 65 баллов, в другие вузы – не менее 50 баллов;
- для Казахского национального университета водного хозяйства и ирригации – не менее 50 баллов.
Отмечается, что вузы имеют право самостоятельно устанавливать свои пороговые баллы для участия в конкурсе по присуждению образовательных грантов и обучения на платной основе.
Особенности приема 2025 года
- В 2025 году продолжается реализация принципа «Цифрового университета»: большинство процессов автоматизированы, что повышает прозрачность конкурсного отбора.
- Введены дополнительные гранты по востребованным техническим и IT-направлениям, в том числе в рамках подготовки кадров для цифровой экономики.
- Для выпускников сельских школ предусмотрены квоты.
- Поддержка абитуриентов из социально уязвимых слоев населения осуществляется за счет государственных и целевых грантов в рамках установленных квот.
В ведомстве призвали выпускников активно пользоваться электронными сервисами, а также внимательно ознакомиться с правилами приема, перечнем необходимых документов и сроками подачи.
Более подробная информация доступна на официальных сайтах МНВО и Национального центра тестирования.