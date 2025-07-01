Подать документы можно как онлайн через портал Электронного правительства , так и через центры приема при университетах

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Министерстве науки и высшего образования РК проинформировали о начале приема документов и установлении пороговых требований при поступлении в вузы, сообщает Kazpravda.kz

С 13 по 20 июля осуществляется прием заявлений от абитуриентов на конкурс образовательных грантов, а также на платной основе. Подать документы можно как онлайн через портал Электронного правительства, так и через центры приема при университетах.

Пороговые требования ЕНТ

Для участия в конкурсе грантов и зачисление на платное обучение установлены следующие пороговые баллы по результатам ЕНТ:

- для направлений «Право» и «Педагогические науки» необходимо набрать не менее 75 баллов,

- для «Здравоохранения и социального обеспечения (медицина)» – не менее 70 баллов;

- для поступления в национальные вузы – не менее 65 баллов, в другие вузы – не менее 50 баллов;

- для Казахского национального университета водного хозяйства и ирригации – не менее 50 баллов.

Отмечается, что вузы имеют право самостоятельно устанавливать свои пороговые баллы для участия в конкурсе по присуждению образовательных грантов и обучения на платной основе.

Особенности приема 2025 года

- В 2025 году продолжается реализация принципа «Цифрового университета»: большинство процессов автоматизированы, что повышает прозрачность конкурсного отбора.

- Введены дополнительные гранты по востребованным техническим и IT-направлениям, в том числе в рамках подготовки кадров для цифровой экономики.

- Для выпускников сельских школ предусмотрены квоты.

- Поддержка абитуриентов из социально уязвимых слоев населения осуществляется за счет государственных и целевых грантов в рамках установленных квот.

В ведомстве призвали выпускников активно пользоваться электронными сервисами, а также внимательно ознакомиться с правилами приема, перечнем необходимых документов и сроками подачи.

Более подробная информация доступна на официальных сайтах МНВО и Национального центра тестирования.