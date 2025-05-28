Без серьезных сбоев

Благодаря системной работе Правительства отопительный сезон 2024–2025 годов прошел стабильно, крупных технологических нарушений не произошло. Об этом сообщил вице-министр энергетики Сунгат Есимханов.

В соответствии с поручением Главы государства по усилению энергетического контроля принят новый Закон «О теплоэнергетике». Теперь государственный энергетический контроль осуществляется вне требований Предпринимательского кодекса. По итогам 472 проверок в прошлом году на нарушителей было наложено штрафов на 168 млн тенге.

– Внедрен институт производственного энергетического конт­роля на объектах отечественной энергетики. Внесены дополнения в Кодекс «Об административных правонарушениях». За срыв сроков ремонта отныне предусмат­ривается ответственность первых руководителей энергетических предприятий в размере 50 МРП, за несоблюдение нормативного запаса топлива в зимний период – от 100 до 2 000 МРП. Увеличены штрафы за неполучение паспорта готовности и повреждение электрических сетей, – проинформировал о некоторых новеллах закона вице-министр. – Эти меры напрямую повлияли на стабильное прохождение отопительного сезона и обеспечение надежной работы энергетических предприя­тий республики.

Максимум электрической нагрузки был достигнут 8 декабря 2024 года, он составил 17 203 МВт. Количество случаев несоблюдения температурного графика тепловых сетей сократилось с 215 до 65, технологических нарушений на электростанциях – на 27%, до 782 случаев. Как пояснил спикер, по указанным технологическим нарушениям в рамках компетенции Комитетом энергонадзора проведены соответствующие расследования и выданы рекомендации для исключения повторения подобных случаев. По итогам отопительного сезона девять ТЭЦ перешли из «красной» зоны в «желтую» и три ТЭЦ из «желтой» – в «зеленую». Работа в данном направлении продолжается.

– В рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему сезону на электрических станциях страны запланирован ремонт 10 энергоблоков, 63 котлов и 39 турбин. На разных стадиях находятся ремонты на 4 энергоблоках, 19 котлах и 10 турбинах, завершены – на одном энергоблоке, двух котлах и одной турбине, – доложил Сунгат Есимханов.

Отремонтировано 0,9 тыс. км линий электропередачи, 36 подстанций. На 66 котельных в зоне централизованного теплоснабжения запланированы ремонт и реконструкция 44 котлов.

– Благодаря скоординированной работе республиканского штаба, созданного при министерстве и действующего в контакте с АО «НК «Қазақстан темір жолы», местные исполнительные органы и угледобывающие предприятия в прошедший отопительный сезон обеспечили стабильные поставки угля. В результате все категории потребителей были полностью обеспечены каменным топливом, поставки выполнены на 101,1 процента от плана, – доложил министр промышленности и строи­тельства РК Ерсайын Нагаспаев.

Для улучшения стабильности поставок угля в настоящее время совместно с «Қазтеміртранс» прорабатывается вопрос заключения с угольными компаниями долгосрочных контрактов с фиксированной ценой и гарантией обеспечения их подвижным соста­вом. Министр также сообщил, что добыча угля за четыре месяца года увеличилась на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам главы МПС, в нынешнем году из республиканского бюджета предусмотрено выделение 176 млрд тенге на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения.

Есть позитивные сдвиги

Тему продолжил председатель правления АО «KEGOC» Наби Айтжанов. По его словам, в ходе подготовки к минувшему осенне-зимнему сезону на электростанциях был проведен плановый ремонт оборудования, в том числе 10 энергоблоков, 55 котлов и 45 турбин. Плановый импорт электроэнергии Единым закупщиком позволил провести ремонтную кампанию на электростанциях, в результате чего заметно снизился уровень аварийности оборудования.

Что касается предстоящего отопительного периода, то, согласно расчетам KEGOC, пик потребления электроэнергии ожидается на уровне 17,6 ГВт.

По словам председателя правления АО «Самрук-Энерго» Кайрата Максутова, в 2024 году на ремонт и подготовку к зиме компания ассигновала 114 млрд тенге, а в 2025-м планирует увеличить капиталовложения до 202,7 млрд тенге.

– Это стало возможным благодаря поддержке Правительства и получению справедливого уровня тарифов. Эффект от роста расходов на ремонты долгосрочный, однако уже сейчас мы видим позитивные сдвиги – отмечается тенденция к повышению коэффициента технической готовности на 0,7 процента, снижению технологических нарушений – на 12 и снижению изношенности оборудования – на 3 процента, что также свидетельст­вует о качественном проведении работ, – подчеркнул Кайрат Максутов.

Ремонтная кампания текущего года охватит 105 единиц оборудования. В АО «Алатау жарық компаниясы» будут восстановлены более 2 300 км линий электро­передачи, 211 подстанций и 745 трансформаторов. В июле стартует строительство новой дымовой трубы на Экибастузской ГРЭС-1 с вводом в эксплуатацию в октябре 2026-го. Особое внимание также уделено осуществлению проекта «Реконст­рукция тепловой магистрали от ТЭЦ-2 до ЗТК (Западно-транс­портная кольцевая)» в Алматы стоимостью 52,7 млрд тенге.

Об итогах прохождения отопительного сезона-2024⁄25 и планах на предстоящий период также отчитались акимы ряда областей.

Не пускать ремонт на самотек

Премьер-министр Олжас Бектенов, резюмируя выступления, отметил, что прошедший отопительный сезон завершился без серьезных сбоев в теплоснабжении. Количество технологических нарушений снизилось на 10%. Принятые меры позволили увеличить финансирование модернизации тепловых станций на 44%, тепловых сетей – почти на 30%. По поручению Главы государства в приоритетном порядке завершена модернизация 19 тепловых источников.

– Необходимо продолжить ремонтные работы по всем оставшимся тепловым станциям и сетям с высоким процентом изношенности. Наша задача состоит в том, чтобы обеспечить население качественными услугами по тепло- и электроснабжению, а имеющее­ся оборудование не доводить до критических сроков эксплуатации. Для этого нужно вести постоянную планомерную работу по ремонту и замене основного оборудования энергоисточников и сетей. Сейчас начинается активная фаза ремонт­но-подготовительной кампании, поэтому весь летний период необходимо работать в усиленном режиме. Времени на раскачку нет. Все работы должны быть выполнены в срок и в полном объеме. Спрос будет жестким, – подчерк­нул Олжас Бектенов.

При этом, как отметил спикер, Правительство окажет необходимую поддержку. В текущем месяце Премьер-министром подписано постановление о выделении 25 млрд тенге из резерва на модернизацию тепловых источников в Астане, Кокшетау, Риддере и Кызылорде.

Олжас Бектенов подчеркнул, что Правительство будет контролировать эффективность использования этих средств и достигнутый результат. Кроме того, он обратил внимание на риски затягивания ремонтных работ в ряде регионов. Так, в городе Семее до сих пор не начаты работы на котельных. В Мангистауской области ремонт турбины на ТЭЦ-2 «МАЭК» ведет компания, не имеющая соответствующего опыта. В Костанайской области с 10 апреля не начат ремонт турбины на Рудненской ТЭЦ, аналогичная ситуация – с ремонтом котла на Аркалыкской ТЭЦ. В области Улытау низкие темпы работ по ремонту котлов в котельной города Сатпаева.

– Подобные упущения допус­каются практически во всех регионах и свидетельствуют о недостаточном контроле. Акиматы не должны пускать эту работу на самотек, ссылаясь на министерства, нехватку средств или конкурсы. Подготовка к отопительному сезону – основная задача акиматов на ближайшие три месяца, – подчеркнул Премьер-министр и дал ряд поручений.

Перед акиматами регионов поставлена задача в двухнедельный срок завершить все конкурсные процедуры и приступить к фактическому проведению ремонтных работ. На новых объектах теплоснабжения, которые планируется ввести в эксплуатацию в текущем году, пусконаладочные работы должны быть завершены не позднее августа. Акимам поручено лично контролировать ситуацию, еженедельно посещать объекты теплоснабжения и оперативно реа­гировать на возникающие риски.

Министерствам энергетики, промышленности и строительства, а также акиматам поручено до 10 июня актуализировать планы подготовки к отопительному сезону. В северных, центральных и восточных регионах полная готовность инженерной инфраструктуры и объектов ЖКХ должна быть обеспечена до 15 сентября, в остальных регионах – до 15 октября.

Компании «KEGOC» совместно с Министерством энергетики поручено до 15 июня утвердить режимы работы оборудования для станций национального значения. Перенос сроков ремонта или сокращение объемов работ недопустимы. Премьер-министр акцентировал внимание на том, что по каждому факту будут приняты меры в отношении как собст­венников, так и управляющих компаний.

Министерствам энергетики, транспорта совместно с акиматами необходимо обеспечить заблаговременное накопление запасов топлива на теплоисточниках и тупиках до 1 сентября.