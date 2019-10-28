Начальник станции "Алтынколь" за деньги пропускал вагоны с повышенным радиационным фоном
Антикоррупционной службой Алматинской области ранее окончено досудебное расследование в отношении начальника станции "Алтынколь" ФАО "КТЖ-Грузовые перевозки" Унтакбаева Ж.Т., подозреваемого в неоднократном получении взяток, передает Kazpravda.kz.
"Он подозревался в получении взятки в размере 4,3 млн тенге по предварительному сговору с главным специалистом ТП "Алтынколь" ДГД области Толеевым Е.М. и начальником товарной кассы Стамкуловой А.М. за беспрепятственный пропуск вагонов с повышенным радиационным фоном через ТП "Алтынколь". Кроме того, Унтакбаев при пособничестве начальника грузового района станции "Алтынколь" Калдыбаева Т.П. получил взятку в сумме свыше 1 млн тенге за подачу крупногабаритных вагонов и в сумме 100 тыс. тенге от гражданина за трудоустройство", – говорится в сообщении Агентства РК по противодействию коррупции.
25 октября 2019 года приговором Панфиловского районного суда Алматинской области Унтакбаев осужден за неоднократное получение взяток к 8 годам лишения свободы. Этим же приговором Толеев и Стамкулова осуждены к 7 годам лишения свободы каждый, а Калдыбаев – к 2 годам лишения свободы.
Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.